YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. En kabarık ve tam kıvamında tutan pankek tarifi! Pankek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

En kabarık ve tam kıvamında tutan pankek tarifi! Pankek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

15.07.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankek genellikle reçel, bal, çikolata kreması ve meyveyle sunulur, dileyenler tuzlu halini tercih edebilir. Yapımı kolay ve malzemeleri az olan pankek tarifi nasıl yapılır merak ediliyor. İşte en kabarık ve en pratik pankek tarifi...

En kabarık ve tam kıvamında tutan pankek tarifi! Pankek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz beş çayına, küçük büyük herkesin çok sevdiği bir tarif olan pankekin nasıl yapılacağını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte en lezzetli pankek tarifi...

PANKEK İÇİN MALZEMELER

2 yumurta,
2 su bardağı süt,
1 tatlı kaşığı sıvı yağ,
2 tatlı kaşığı kabartma tozu,
2 silme çay kaşığı tuz,
4 çay kaşığı şeker,
3 su bardağı un.

PANKEK NASIL YAPILIR?

-Yumurtaya tuzu ve şekeri ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpın,

-Sütü ekleyip iyice karışana kadar çırpın,

-Unu ve kabartma tozunu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpmaya devam edin,

-Yapışmaz bir tavayı fırça ile yağlayın ve orta hararetli ateşte ısıtın,

-İstediğiniz miktarda hamuru (pankeklerin olmasını istediğiniz büyüklüğe göre) tavaya yuvarlak şekilde
dökün (aynı anda 2-3 tane dökebilirsiniz),

-Üzeri göz göz olduktan sonra spatula yardımıyla ters çevirin,

-Her iki tarafı da piştikten sonra servis tabağına alın,

-Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın,

-Bal, reçel veya kakaolu fındık kreması ile servis edin.

PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NEDİR?

-Kullandığınız unu elerseniz hamurda daha az topaklanma olur.

-Pancake hamurunu çırparken asla mikser kullanmayın. Pancake çok çırpılmayı sevmez bir çırpma
teli yardımı ile pürüzsüz olana kadar yavaşça çırpmanız yeterlidir.

-Pişirirken çok yağ kullanmayın.

-Hamurun üzeri göz göz olunca pancake'in piştiğini anlayabilirsiniz.

-Pancakeleri pişirirken mutlaka kısık ateş kullanın yoksa birden yoğun ateşte kalan hamur tavaya yapışabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır?
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
Kıymalı Puf BöreğiKıymalı Puf Böreği
Anahtar Kelimeler:
pankek pankek tarifi pankek tarifi malzemeleri pankek tarifi nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melis Sezen'in ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'

Melis Sezen'in ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Canlı yayında kumar oynayan ünlü rapçi 27 milyon dolar kaybetti

Canlı yayında kumar oynayan ünlü rapçi 27 milyon dolar kaybetti

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı adeta evrim geçirdi! "Adam karizma abidesi oldu çıktı"

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı adeta evrim geçirdi! "Adam karizma abidesi oldu çıktı"

56 yaşındaki ünlü isimden oğlunu kızdıracak paylaşım!

56 yaşındaki ünlü isimden oğlunu kızdıracak paylaşım!

'Dişi Yakarış' gerçek oldu! Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da ilginç anlar...

'Dişi Yakarış' gerçek oldu! Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da ilginç anlar...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.