En kabarık ve tam kıvamında tutan pankek tarifi! Pankek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz beş çayına, küçük büyük herkesin çok sevdiği bir tarif olan pankekin nasıl yapılacağını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte en lezzetli pankek tarifi...

PANKEK İÇİN MALZEMELER

2 yumurta,

2 su bardağı süt,

1 tatlı kaşığı sıvı yağ,

2 tatlı kaşığı kabartma tozu,

2 silme çay kaşığı tuz,

4 çay kaşığı şeker,

3 su bardağı un.

PANKEK NASIL YAPILIR?

-Yumurtaya tuzu ve şekeri ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpın,

-Sütü ekleyip iyice karışana kadar çırpın,

-Unu ve kabartma tozunu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpmaya devam edin,

-Yapışmaz bir tavayı fırça ile yağlayın ve orta hararetli ateşte ısıtın,

-İstediğiniz miktarda hamuru (pankeklerin olmasını istediğiniz büyüklüğe göre) tavaya yuvarlak şekilde

dökün (aynı anda 2-3 tane dökebilirsiniz),

-Üzeri göz göz olduktan sonra spatula yardımıyla ters çevirin,

-Her iki tarafı da piştikten sonra servis tabağına alın,

-Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın,

-Bal, reçel veya kakaolu fındık kreması ile servis edin.

PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NEDİR?

-Kullandığınız unu elerseniz hamurda daha az topaklanma olur.

-Pancake hamurunu çırparken asla mikser kullanmayın. Pancake çok çırpılmayı sevmez bir çırpma

teli yardımı ile pürüzsüz olana kadar yavaşça çırpmanız yeterlidir.

-Pişirirken çok yağ kullanmayın.

-Hamurun üzeri göz göz olunca pancake'in piştiğini anlayabilirsiniz.

-Pancakeleri pişirirken mutlaka kısık ateş kullanın yoksa birden yoğun ateşte kalan hamur tavaya yapışabilir.

