En kolay ahşap boyama tekniği stencil uygulaması nasıl yapılır?

Doğal ahşabı renklendirerek evinizdeki dekorasyonun en dikkat çeken parçalarını elde edebilirsiniz. Kendin yap (DIY) düşüncesinin devreye girdiği bu noktada ahşap ürünleri sanata dönüştürebilirsiniz. Daha ucuza tamamlayacağınız ev dekorasyonunuzu kendi ellerinizle hazırlarken, bütçenizi düşünmenin yanı sıra ruhunuza da iyi gelecek bir uğraş edinmiş olacaksınız. Bunu yaparken bir de kolay bir yöntem arıyorsanız stencil uygulamasıfarklı modelleriyle vazgeçilmeziniz olabilir.

STENCİL UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Stencil uygulaması ile ilgili bilgi veren Ahşap Boyama Eğitmeni Kübra Üçer, ahşap boyama tekniği içerisinde en kolay tekniklerden birisi olduğunu söyledi. Stencil uygulaması için bol miktarda stencil modellerinin olması gerektiğine dikkat çeken Üçer, stencil modellerinin komple zemini kaplayacak şekilde de kullanılabileceğini söyledi.

Ahşam boyamada stencil tekniğinin yapılan herhangi bir dekupajın kenarına ikinci bir süs olarak da kullanılabileceğini veya bir yazı şeklinde yapılabileceğini anlatan Ahşap Boyama Eğitmeni Kübra Üçer, stencil uygulamasını şöyle anlattı: