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En kolay ahşap boyama tekniği stencil uygulaması nasıl yapılır?

14.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahşabın ev tasarımlarını tamamlayıcı dekoratif ürünler olarak kullanılmasıyla birlikte 'kendin yap (DIY)' fikri pek çok kişiye çekici gelmeye başladı. Hazır almaktan çok verdiği emekle şekillendirdiği ahşap aksesuarlarla evinin farklı görünüme kavuşturmak isteyen kişilerin bir tercihi de stencil tekniği oluyor. Stencil tekniği ile ahşap boyama yapanların en çok ihtiyaç duyduğu ise olabildiğince fazla stencil çeşitlerine sahip olmak. İşte stencil tekniğinin detayları...

Doğal ahşabı renklendirerek evinizdeki dekorasyonun en dikkat çeken parçalarını elde edebilirsiniz. Kendin yap (DIY) düşüncesinin devreye girdiği bu noktada ahşap ürünleri sanata dönüştürebilirsiniz. Daha ucuza tamamlayacağınız ev dekorasyonunuzu kendi ellerinizle hazırlarken, bütçenizi düşünmenin yanı sıra ruhunuza da iyi gelecek bir uğraş edinmiş olacaksınız. Bunu yaparken bir de kolay bir yöntem arıyorsanız stencil uygulamasıfarklı modelleriyle vazgeçilmeziniz olabilir.

STENCİL UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Stencil uygulaması ile ilgili bilgi veren Ahşap Boyama Eğitmeni Kübra Üçer, ahşap boyama tekniği içerisinde en kolay tekniklerden birisi olduğunu söyledi. Stencil uygulaması için bol miktarda stencil modellerinin olması gerektiğine dikkat çeken Üçer, stencil modellerinin komple zemini kaplayacak şekilde de kullanılabileceğini söyledi.

Ahşam boyamada stencil tekniğinin yapılan herhangi bir dekupajın kenarına ikinci bir süs olarak da kullanılabileceğini veya bir yazı şeklinde yapılabileceğini anlatan Ahşap Boyama Eğitmeni Kübra Üçer, stencil uygulamasını şöyle anlattı:

AHŞAP BOYAMADA STENCİL TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

  • Stencil uygulamada öncelikle sünger fırçalar ve küt kesim fırçalar boyaya batırılır, stencil kalıbının üzerine sürülür.
  • Ahşap boyamada stencil tekniğinin püf noktası ise bastırarak yapılmasıdır. Böylelikle kalıptaki şekil veya yazı zemine çıkacaktır.
  • Stencil tekniğinde her renk için farklı fırça kullanılmalıdır.
  • İşlem bittikten sonra mutlaka vernik sürülmelidir. Eğer yapılmazsa kısa sürede bozulur ve kullanılmaz hale gelir.
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