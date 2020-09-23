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En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Balık sezonu açılır açılmaz alışveriş listemize tazecik balıkları da dahil ettik. En çok tüketilen balıkların başında gelen istavriti, Karadenizli balıkçılar gibi usulüne uygun çıtır çıtır pişirdik. İşte istavrit tava tarifi ve yapılışı.

En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi

İstavrit tava tarifi ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün hazırlayacaksınız. Mevsim balığının yanına hazırlayacağınız çoban salata oldukça doyurucu bir menüye dönüşecek. İstavrit tava nasıl yapılır diyenler için tarif geliyor.

MALZEMELER

Bir kilo istavrit
Mısır unu
Sıvı yağ
Tuz

YAPILIŞI

Balıkları iyi bir şekilde temizleyin.
Temizlenen balıkları yıkayın ve tuzlayın.
İstavritleri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın.
Tavaya az miktarda sıvı yağ koyun ve altını yakın.
Yağ ısındıktan sonra balıkları tavaya dizin.
Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra düz bir kapak örtün ve ters çevirin.
Şimdi de bu yüzeyini kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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