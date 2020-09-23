En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi

İstavrit tava tarifi ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün hazırlayacaksınız. Mevsim balığının yanına hazırlayacağınız çoban salata oldukça doyurucu bir menüye dönüşecek. İstavrit tava nasıl yapılır diyenler için tarif geliyor.

MALZEMELER

Bir kilo istavrit

Mısır unu

Sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Balıkları iyi bir şekilde temizleyin.

Temizlenen balıkları yıkayın ve tuzlayın.

İstavritleri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ koyun ve altını yakın.

Yağ ısındıktan sonra balıkları tavaya dizin.

Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra düz bir kapak örtün ve ters çevirin.

Şimdi de bu yüzeyini kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.



