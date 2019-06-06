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En 'lezzetli' havayolu şirket hangisi?

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Sıralamada ilk üç yeri Türk dünyası temsilcilerinin alması dikkat çekiyor.

En 'lezzetli' havayolu şirket hangisi?

Rus seyahat servisi Tutu.ru, kullanıcıları arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda 2018’in en ‘lezzetli’ havayolu şirketinin Özbekistan Hava Yolları olduğunu açıkladı. Özbekistan Hava Yolları, 2017’de de zirvede yer almıştı.

Özbekistan Hava Yolları’nı, küçük bir farkla Azerbaycan Hava Yolları ve Türk Hava Yolları takip ediyor.

Yolcular en çok bu şirketlerin sunduğu yemek seçimindeki çeşitliliği, porsiyonların büyük olmasını ve alkol varlığını beğeniyor. Ayrıca Azerbaycan Hava Yolları’nın sunduğu salatalar, kuru yemiş ve çeşitli tatlılarla öne çıktığı kaydedildi.

İlk beşte ayrıca Alman Lufthansa ve Kazakistanlı Air Astana gösterildi. Air Astana’nın, farklı ülkelerin geleneksel özelliklerini dikkate alarak yemekler hazırladığı kaydedildi.

Araştırma, yolcuların özellikle kısa mesafe uçuşlardaki yemek servisinin varlığından memnun olduğunu ortaya koydu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep gelip işimizi elimizden aldilar sigortasız çalışıyorlar diye işveren istanbul da onları çalıştırıyor bizde çöp lerde ekmek peşine düşmüş süz. Doğuda çocukların ayaklarında ayakkabı yok,elinde bir oyuncağı yok vesaire vesaire yani yoksul mülteci lere verilen değerin kendi vatanın evlatlarına verseydiler zamaninda veyahut şimdiki hükümette aynısını yapiyor ondan sonra yok pkk diyorlar ya doğu halkı yoksul gözleri gormiyenin gözü kör olsun...
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