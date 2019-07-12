En lezzetli sır! Patatesi neden turşu suyunda bekletmelisin?

Yemeği, kızartması, salatası, kumpiri... Her türlü bizden tam not alan canımız patatesi artık çok daha lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Bunun için enfes turşu suyundan faydalanacağız.

Patatesi haşlamadan önce yıkayın ve yaklaşık bir saat kadar turşu suyunda bekletin. Ardından onları haşlamak için soğuk suyun içine kaynamaya bırakın. Bu şekilde tadının çok daha farklı ve leziz olduğunu göreceksiniz. Kızartma yaparken de turşu suyundan faydalanmak mümkün.

Patatesleri soyun ve ve doğradıktan sonra 1 saat turşu suyunda bekletin. Ardından süzün ve havlu kağıt yardımıyla kurulayın. Nemini aldığınız patatesleri kızgın yağda kızartın.

Patates salatası için de yine patatesleri turşu suyunda beklettikten sonra haşlayın. Bu aşamadan sonra salatanın mayonez sosuna da birkaç kaşık turşu suyu eklerseniz fevkaladenin fevkinde bir yemek hazırlamış olursunuz.



