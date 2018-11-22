En lezzetli yemekleri yapmak isteyenler için: Hangi tavada en iyi ne pişer?

Sulu yemekler için: Seramik tava

Seramik tavalar hassastır, ve çelik malzemeler tavanın yüzeyinde çizikler oluşturur. Bunun için öncelikle silikon ya da tahta karıştırma aletleri kullanmalısınız. İçinin sulu olmasını istediğiniz yemekler, soslu yemekler ve peynirli tarifler bu tava için ideal. Bahsettiğimiz bu yemekleri seramik tavada pişirerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, seramik tavalar bulaşık makinesi girmez.

Daha az yağlı yemekler için: Granit tava

Son birkaç yıldır mutfağımızda yer bulan granit tavalar, son derece dayanıklı yüzeyle sahiptirler. Kolay kolay çizilmez ve aşınmazlar. Doğal granit malzemesi kullanılarak elde edilen tavaların maliyeti diğer pişirme gereçlerine göre biraz daha pahalıdır. Ancak verdiğiniz her bir kuruş ona değecektir; çünkü hem kullanışlı hem de uzun ömürlüdür.

Isıya uzun süre dayanıklı olan granit tavalarda; kavrulan tatlılar, kavurmalar yapılabilir. Yüzeyi yapışmaz olduğu için krep gibi pişen tarifler için de son derece uygundur. Yüzeyi yapışmaz oldukları için yemekleri pişirirken fazla yağ kullanmanıza gerek kalmaz.