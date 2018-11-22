En lezzetli yemekleri yapmak isteyenler için: Hangi tavada en iyi ne pişer?

Seramik tavalar hassastır, ve çelik malzemeler tavanın yüzeyinde çizikler oluşturur. Bunun için öncelikle silikon ya da tahta karıştırma aletleri kullanmalısınız. İçinin sulu olmasını istediğiniz yemekler, soslu yemekler ve peynirli tarifler bu tava için ideal. Bahsettiğimiz bu yemekleri seramik tavada pişirerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, seramik tavalar bulaşık makinesi girmez.
Son birkaç yıldır mutfağımızda yer bulan granit tavalar, son derece dayanıklı yüzeyle sahiptirler. Kolay kolay çizilmez ve aşınmazlar. Doğal granit malzemesi kullanılarak elde edilen tavaların maliyeti diğer pişirme gereçlerine göre biraz daha pahalıdır. Ancak verdiğiniz her bir kuruş ona değecektir; çünkü hem kullanışlı hem de uzun ömürlüdür.
Isıya uzun süre dayanıklı olan granit tavalarda; kavrulan tatlılar, kavurmalar yapılabilir. Yüzeyi yapışmaz olduğu için krep gibi pişen tarifler için de son derece uygundur. Yüzeyi yapışmaz oldukları için yemekleri pişirirken fazla yağ kullanmanıza gerek kalmaz.
Yüksek ısıya dayanıklı olan döküm tavalar lezzetli bir yemek yapmak için ideal bir seçimdir. Özellikle et yemekleri için en doğru seçim olacaktır. Isıyı eşit miktarda dağıtabilen döküm tavalar; sebzelerin ve etlerin suyunu içlerine hapseder ve bu şekilde çok daha lezzetli bir şekilde pişmelerine yardımcı olur. Üstelik fırına da girebilen döküm tavalarda ekmek, kek gibi hamur işlerini pişirmek de mümkün.
Metal hiçbir ürün kullanılmadığı sürece her yemeği pişirmeniz mümkün. Hemen hemen her evde görmek mümkün teflonları çünkü maliyet olarak da son derece uygundurlar. Yemeklerinizi teflonda pişirirken çok fazla yağ kullanmamaya özen gösterin.
Çıtır çıtır balıklar, üzeri nar gibi kızarmış tavuklar yapmak istiyorsanız çelik tavalardan faydalanmalısınız.
Kahvaltının yıldızı sucuklu yumurtayı hazırlamak ya da en güzel muhlamayı yapmak için bakır tavaları kullanabilirsiniz. Yüzyıllardır kullanılan bir gereç olan bakır pişirme kapları gerçekten de yemeğin lezzetini ikiye katlayan bir araç. Isıyı çabuk iletirler, bilginiz olsun. Aynı zamanda bakır kapları düzenli olarak kalaylatmak gerekmektedir.
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