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En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna... Hepsi orada bekliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşların unuttuğu yüzlerce kişisel eşya Belediye Zabıta Müdürlüğünde sahiplerini bekliyor.

En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna... Hepsi orada bekliyor

Bandırma'da vatandaşların şehir genelinde düşürdüğü ya da unuttuğu eşyalar bulunduktan sonra zabıta ekiplerine teslim ediliyor. Aralarında yüzlerce kimlik, ehliyet, ev, iş yeri ya da otomobil anahtarı, cep telefonu, cüzdan, tablet gibi ürünlerin bulunduğu kişisel eşyalar sahiplerinin geri almasını bekliyor.

Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buluntu eşyaların bazılarını üzerlerinde yazan isimlere sosyal medya hesaplarından ulaşarak sahiplerini bulmaya çalıştıklarını ancak cep telefonu, tablet gibi eşyaların şarjları bittiği ve kapalı konumda oldukları için ancak sahiplerinin kendilerine başvurmaları ve eşyanın kendilerine ait olduğunu kanıtlamaları halinde verebildiklerini ifade ediyor.

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Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Serhat Ekinci, "Şehrimizin çeşitli noktalarında unutulan, kaybolan ve tarafımıza iletilen kayıp eşya büromuzdaki malzemeler sahiplerini bekliyor. Bunlar arasında 60'a yakın her modelde cep telefonu, tablet bilgisayar, 100' yakın kimlik, ehliyet, cüzdanlar, anahtarlar, ziynet eşyaları ve paralar bulunuyor. Paralar ve ziynet eşyalar prosedür gereği sahibi çıkmazsa 5 yıl sonra kamuya aktarılıyor. Diğer telefon, tablet gibi malzemeler ise sahipleri bulunamazsa gerekli izinler alındığı takdirde açık artırma ile satışı yapılır" dedi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kayıp eşya

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