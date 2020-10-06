YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi

En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

‘’Bodrum Kebabı’’ ya da diğer adıyla ‘’Çentik Kebabı’’ olarak da bilinen çökertme kebabı, şüphesiz ülke mutfağımızın en özgün lezzetlerinden biri. Evde yapımı oldukça pratik, lezzeti ‘tam puan’ olan bu şahane kebabı, siz de kolayca yapabilirsiniz.

En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi

İçindekiler

  • Çökertme Kebabı Malzemeleri
  • Evde Çökertme Kebabı Tarifi
  • Lezzetli Et Çökertme Tarifi İçin İpucu
  • Servis Önerisi
  • Alternatif Kebap: Tavuklu Çökertme Kebabı Tarifi
  • Köfteli Çökertme Kebabı Tarifi
  • Çok Katmanlı Lezzet: Çökertme Kebabının Kalorisi Oranı

Ülkemizde daha çok güneybatı bölgesinde özellikle de ismini aldığı Bodrum yöresi civarında severek tüketilen çökertme kebabı, misafirlerinizi ağırladığınız akşam yemeklerinizde, sofranızı zenginleştirecek! Etli bir yemek olduğu için aynı zamanda B12 ve protein kaynağı olan çökertme kebabının alternatif tarifleri bulunsa da sizler için en güzel çökertme kebabı tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Hazırsanız çökertme kebabı tarifi için malzemeleri incelemekle başlayabilirsiniz.

Çökertme Kebabı Malzemeleri

  • 400 gram jülyen doğranmış kırmızı et (dana ya da kuzu eti)
  • Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 5 adet patates
  • Bir tutam tuz
  • Kekik
  • 1-2 diş sarımsak
  • Süzme Yoğurt

Eti Marine Etmek İçin

  • 1 adet orta boy soğan
  • Defne yaprağı
  • Tuz
  • Kimyon
  • Zeytinyağı
  • Sarımsak
  • Karabiber
  • Kekik

Sosu İçin

  • 1 su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Evde Çökertme Kebabı Tarifi

Derin bir kapta soğanı küp küp doğradıktan sonra üzerine sırasıyla; defne yaprağı, bir tutam tuz, kimyon, kekik, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiberi ekleyin.
Son olarak da bu karışımın üzerine jülyen halinde doğranmış etleri ilave edip, güzelce karıştırın.
Karıştırma işlemi bittikten sonra etin üzerini streç filmle kapatıp, yaklaşık olarak bir saat kadar marine olması için bir kenarda bekletin.
Marine edildikten sonra jülyen halinde doğranmış etleri düdüklü tencere içinde, iyice suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.
Etin suyu çekildikten sonra üzerine sarımsakları ve yağı ekledikten sonra bir iki su bardağı suyu da ilave edin.
Patatesleri incecik olacak şekilde (bir kibrit çöpü inceliğinde) doğradıktan sonra kızartmaya başlayın. Çıtır bir kıvama gelen patatesleri kızardıktan sonra servis tabağına alın.
Ayrı bir tavada hazırladığınız kızgın yağa; rendelenmiş domatesleri ve bir yemek kaşığı salçayı atın.
Üzerine de tuz, karabiber ve kimyonu attıktan sonra karıştırıp, bir kenarda bekleyen çıtır patateslerin üzerine ilave edin. Sosun üzerine de üç yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu ilave edin (Arzuya göre süzme yoğurdun içine sarımsak da katabilirsiniz).
Son olarak da suyunu çekmiş ve güzelce kavrulmuş etleri, düdüklü tencereden alıp; yoğurdun üzerine ekleyin.

Lezzetli Et Çökertme Tarifi İçin İpucu

Çökertme kebabını hazırlamaya başlamadan önce etleri kasaptan alırken dövdürmeye özen gösterin. Dövülmüş et yemeğinizin lezzetine lezzet kattığı gibi daha iyi pişmesini de sağlar.

Servis Önerisi

Bir adet kızartılmış sivri biberi servis ederken, etin üzerine ekleyebilirsiniz. Yine servis tabağının kenarlarını önceden hazırladığınız küçük ekmek krutonlarla süsleyebilirsiniz. Kolay çökertme kebabı tarifini tamamladıktan sonra yemeğinizin yanına; pirinç pilavı, kuru cacık veya mercimek çorbası da servis edebilirsiniz.

Alternatif Kebap: Tavuklu Çökertme Kebabı Tarifi

Çökertme kebabı daha çok kırmızı etle yapılsa da alternatif olarak tavuk etiyle de yapıldığında yine çok lezzetli sonuçlar alabilirsiniz. Çökertme kebabı tarifi tavuklu tercih ediyorsanız buradan tarifi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler

  • 3 adet tavuk göğsü
  • Tuz
  • 5 adet orta boy patates
  • Süzme yoğurt

Eti Marine Etmek İçin Gerekli Malzemeler

  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Kekik
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin

  • 1 su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Kekik
  • Tuz

Hazırlanışı

Rendelediğiniz soğanın üzerine; iki yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, kekik, karabiber ve tuzu ekleyin.
Daha sonra jülyen doğranmış tavuk etini ekleyip, güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streçleyip, bir süre marine edilmesi için 1 saat beklemeye bırakın.
Tavuk eti marine olduktan sonra geniş bir tava içerisine yağ ve tuz ekledikten sonra, tavuk etini de pişmesi için tavaya alın.
Diğer yandan patatesleri incecik olacak şekilde doğrayıp, kızartmaya başlayın.
Patatesler kızardıktan sonra servis tabağına alıp; üzerine üç yemek kaşığı süzme yoğurt ( arzuya göre sarımsak da katabilirsiniz) onun üzerine de yağ, domates rendesi ve domates salçası ile hazırladığınız sosu ekleyebilirsiniz.
Ara ara kontrol ettiğiniz tavuk eti de piştiğine göre, tavuk etini de sosun üzerine ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İpucu

Pişerken kurumasıyla bilinen tavuk göğsünü yumuşatmak için marinasyon işleminde iki yemek kaşığı soda kullanabilirsiniz. Soda eti yumuşattığı gibi lezzettine lezzet katar.

Servis Önerisi

Tavuklu çökertme kebabını servis ederken, tavuk etinin üzerini taze kekik yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Köfteli Çökertme Kebabı Tarifi

Malzemeler

  • 400 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Bayat ekmek içi
  • Kekik
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Fesleğen
  • Tuz
  • 5 adet patates
    -Süzme yoğurt

Sosu İçin

  • 1 su bardağı domates rendesi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz

Hazırlanışı
Derin bir kap içerisinde soğanı rendeleyin.
Sonra sırasıyla; kıymayı, bayat ekmek içi kırıntılarını, ezilmiş sarımsağı, kekik, karabiber, pul biber, fesleğen ve tuzu da ekleyip, güzelce yoğurun.
Yoğurduktan sonra köfteleri kızgın bir tavada kızartmaya başlayın. Köfteler kızarırken bir yandan da patatesleri soyup, incecik olacak şekilde doğrayın.
Ayrı bir tavada da patatesleri kızartmaya başlayın. Patatesler kızardıktan sonra servis tabağını alın.
Üzerine süzme yoğurt, onun da üzerine domates sosunu ilave edin.
Kızarmış köfteleri de en üste gelecek şekilde servis tabağına ekleyin. Afiyet olsun!

İpucu
Köfteleri ve patatesleri kızarttıktan sonra, kağıt havlu üzerinde bekletirseniz fazla yağından arındırmış olursunuz.

Servis Önerisi
Köfteli çökertme kebabını servis ederken üzerini taze fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Çok Katmanlı Lezzet: Çökertme Kebabının Kalorisi Oranı

Etli bir yemek olduğu için kalori ve protein miktarı merak edilen çökertme kebabının bir porsiyonunda yaklaşık olarak 630 kalori bulunur. Bu kalori değerinin ise içeriği; %33 karbonhidrat, %30 protein ve %37 yağ olarak bilinmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Artık soğan doğrarken ağlamayacaksınız! Yapmanız gereken çok basit Artık soğan doğrarken ağlamayacaksınız! Yapmanız gereken çok basit
İçinizi ferahlatan enfes bir içecek: Sangria tarifiİçinizi ferahlatan enfes bir içecek: Sangria tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
Balıkesir Usulü Höşmerim
Balıkesir Usulü Höşmerim
Yuvalama Çorbası
Yuvalama Çorbası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün çorbası tarifi: Anadolu’nun benzersiz lezzeti!
Düğün çorbası tarifi: Anadolu’nun benzersiz lezzeti!
Pesto Sos Tarifi: Mis Kokulu Leziz Sos
Pesto Sos Tarifi: Mis Kokulu Leziz Sos
İçinizi ferahlatan enfes bir içecek: Sangria tarifi
İçinizi ferahlatan enfes bir içecek: Sangria tarifi
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır tarifi
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti: Churros Tarifi
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.