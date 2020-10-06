En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi

Ülkemizde daha çok güneybatı bölgesinde özellikle de ismini aldığı Bodrum yöresi civarında severek tüketilen çökertme kebabı, misafirlerinizi ağırladığınız akşam yemeklerinizde, sofranızı zenginleştirecek! Etli bir yemek olduğu için aynı zamanda B12 ve protein kaynağı olan çökertme kebabının alternatif tarifleri bulunsa da sizler için en güzel çökertme kebabı tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Hazırsanız çökertme kebabı tarifi için malzemeleri incelemekle başlayabilirsiniz.

Çökertme Kebabı Malzemeleri

400 gram jülyen doğranmış kırmızı et (dana ya da kuzu eti)

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

5 adet patates

Bir tutam tuz

Kekik

1-2 diş sarımsak

Süzme Yoğurt

Eti Marine Etmek İçin

1 adet orta boy soğan

Defne yaprağı

Tuz

Kimyon

Zeytinyağı

Sarımsak

Karabiber

Kekik

Sosu İçin

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Evde Çökertme Kebabı Tarifi

Derin bir kapta soğanı küp küp doğradıktan sonra üzerine sırasıyla; defne yaprağı, bir tutam tuz, kimyon, kekik, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiberi ekleyin.

Son olarak da bu karışımın üzerine jülyen halinde doğranmış etleri ilave edip, güzelce karıştırın.

Karıştırma işlemi bittikten sonra etin üzerini streç filmle kapatıp, yaklaşık olarak bir saat kadar marine olması için bir kenarda bekletin.

Marine edildikten sonra jülyen halinde doğranmış etleri düdüklü tencere içinde, iyice suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.

Etin suyu çekildikten sonra üzerine sarımsakları ve yağı ekledikten sonra bir iki su bardağı suyu da ilave edin.

Patatesleri incecik olacak şekilde (bir kibrit çöpü inceliğinde) doğradıktan sonra kızartmaya başlayın. Çıtır bir kıvama gelen patatesleri kızardıktan sonra servis tabağına alın.

Ayrı bir tavada hazırladığınız kızgın yağa; rendelenmiş domatesleri ve bir yemek kaşığı salçayı atın.

Üzerine de tuz, karabiber ve kimyonu attıktan sonra karıştırıp, bir kenarda bekleyen çıtır patateslerin üzerine ilave edin. Sosun üzerine de üç yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu ilave edin (Arzuya göre süzme yoğurdun içine sarımsak da katabilirsiniz).

Son olarak da suyunu çekmiş ve güzelce kavrulmuş etleri, düdüklü tencereden alıp; yoğurdun üzerine ekleyin.