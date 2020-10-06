En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi

Ülkemizde daha çok güneybatı bölgesinde özellikle de ismini aldığı Bodrum yöresi civarında severek tüketilen çökertme kebabı, misafirlerinizi ağırladığınız akşam yemeklerinizde, sofranızı zenginleştirecek! Etli bir yemek olduğu için aynı zamanda B12 ve protein kaynağı olan çökertme kebabının alternatif tarifleri bulunsa da sizler için en güzel çökertme kebabı tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Hazırsanız çökertme kebabı tarifi için malzemeleri incelemekle başlayabilirsiniz.
Eti Marine Etmek İçin
Sosu İçin
Derin bir kapta soğanı küp küp doğradıktan sonra üzerine sırasıyla; defne yaprağı, bir tutam tuz, kimyon, kekik, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiberi ekleyin.
Son olarak da bu karışımın üzerine jülyen halinde doğranmış etleri ilave edip, güzelce karıştırın.
Karıştırma işlemi bittikten sonra etin üzerini streç filmle kapatıp, yaklaşık olarak bir saat kadar marine olması için bir kenarda bekletin.
Marine edildikten sonra jülyen halinde doğranmış etleri düdüklü tencere içinde, iyice suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.
Etin suyu çekildikten sonra üzerine sarımsakları ve yağı ekledikten sonra bir iki su bardağı suyu da ilave edin.
Patatesleri incecik olacak şekilde (bir kibrit çöpü inceliğinde) doğradıktan sonra kızartmaya başlayın. Çıtır bir kıvama gelen patatesleri kızardıktan sonra servis tabağına alın.
Ayrı bir tavada hazırladığınız kızgın yağa; rendelenmiş domatesleri ve bir yemek kaşığı salçayı atın.
Üzerine de tuz, karabiber ve kimyonu attıktan sonra karıştırıp, bir kenarda bekleyen çıtır patateslerin üzerine ilave edin. Sosun üzerine de üç yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu ilave edin (Arzuya göre süzme yoğurdun içine sarımsak da katabilirsiniz).
Son olarak da suyunu çekmiş ve güzelce kavrulmuş etleri, düdüklü tencereden alıp; yoğurdun üzerine ekleyin.
Çökertme kebabını hazırlamaya başlamadan önce etleri kasaptan alırken dövdürmeye özen gösterin. Dövülmüş et yemeğinizin lezzetine lezzet kattığı gibi daha iyi pişmesini de sağlar.
Bir adet kızartılmış sivri biberi servis ederken, etin üzerine ekleyebilirsiniz. Yine servis tabağının kenarlarını önceden hazırladığınız küçük ekmek krutonlarla süsleyebilirsiniz. Kolay çökertme kebabı tarifini tamamladıktan sonra yemeğinizin yanına; pirinç pilavı, kuru cacık veya mercimek çorbası da servis edebilirsiniz.
Çökertme kebabı daha çok kırmızı etle yapılsa da alternatif olarak tavuk etiyle de yapıldığında yine çok lezzetli sonuçlar alabilirsiniz. Çökertme kebabı tarifi tavuklu tercih ediyorsanız buradan tarifi inceleyebilirsiniz.
Malzemeler
Eti Marine Etmek İçin Gerekli Malzemeler
Sosu İçin
Hazırlanışı
Rendelediğiniz soğanın üzerine; iki yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, kekik, karabiber ve tuzu ekleyin.
Daha sonra jülyen doğranmış tavuk etini ekleyip, güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streçleyip, bir süre marine edilmesi için 1 saat beklemeye bırakın.
Tavuk eti marine olduktan sonra geniş bir tava içerisine yağ ve tuz ekledikten sonra, tavuk etini de pişmesi için tavaya alın.
Diğer yandan patatesleri incecik olacak şekilde doğrayıp, kızartmaya başlayın.
Patatesler kızardıktan sonra servis tabağına alıp; üzerine üç yemek kaşığı süzme yoğurt ( arzuya göre sarımsak da katabilirsiniz) onun üzerine de yağ, domates rendesi ve domates salçası ile hazırladığınız sosu ekleyebilirsiniz.
Ara ara kontrol ettiğiniz tavuk eti de piştiğine göre, tavuk etini de sosun üzerine ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.
İpucu
Pişerken kurumasıyla bilinen tavuk göğsünü yumuşatmak için marinasyon işleminde iki yemek kaşığı soda kullanabilirsiniz. Soda eti yumuşattığı gibi lezzettine lezzet katar.
Servis Önerisi
Tavuklu çökertme kebabını servis ederken, tavuk etinin üzerini taze kekik yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Malzemeler
Sosu İçin
Hazırlanışı
Derin bir kap içerisinde soğanı rendeleyin.
Sonra sırasıyla; kıymayı, bayat ekmek içi kırıntılarını, ezilmiş sarımsağı, kekik, karabiber, pul biber, fesleğen ve tuzu da ekleyip, güzelce yoğurun.
Yoğurduktan sonra köfteleri kızgın bir tavada kızartmaya başlayın. Köfteler kızarırken bir yandan da patatesleri soyup, incecik olacak şekilde doğrayın.
Ayrı bir tavada da patatesleri kızartmaya başlayın. Patatesler kızardıktan sonra servis tabağını alın.
Üzerine süzme yoğurt, onun da üzerine domates sosunu ilave edin.
Kızarmış köfteleri de en üste gelecek şekilde servis tabağına ekleyin. Afiyet olsun!
İpucu
Köfteleri ve patatesleri kızarttıktan sonra, kağıt havlu üzerinde bekletirseniz fazla yağından arındırmış olursunuz.
Servis Önerisi
Köfteli çökertme kebabını servis ederken üzerini taze fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Etli bir yemek olduğu için kalori ve protein miktarı merak edilen çökertme kebabının bir porsiyonunda yaklaşık olarak 630 kalori bulunur. Bu kalori değerinin ise içeriği; %33 karbonhidrat, %30 protein ve %37 yağ olarak bilinmektedir.
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