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Pırasaya bir avuç ekleyince hem lezzetini hem de doyuruculuğunu artırıyor

Kış mevsiminin sevilen sebzelerinden pırasa, zeytinyağlıdan kıymalıya kadar farklı tariflerle sofralara geliyor. Ancak pırasa yemeğinin tek başına yeterince doyurucu olmadığını düşünüyorsanız, malzemelerin arasına ekleyeceğiniz bir avuç ürünle hem lezzetini zenginleştirebilir hem de daha doyurucu hale getirebilirsiniz.

Pırasaya bir avuç ekleyince hem lezzetini hem de doyuruculuğunu artırıyor
Gökçen Kökden

Pırasa yemeği hazırlanırken çoğunlukla pirinç kullanılıyor. Ancak farklı bir lezzet arayanlar pirinç yerine bulguru tercih edebilir. Üstelik ekleyeceğiniz bulgur yemeği çok daha doyurucu hale getiriyor ve kıvam almasına da yardımcı oluyor.

BULGURLU PIRASA İÇİN MALZEMELER

4-5 dal pırasa
1 adet havuç
1 adet kuru soğan
1 avuç pilavlık bulgur
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yaklaşık 2 su bardağı sıcak su
Tuz
İsteğe göre karabiber ve pul biber

NASIL YAPILIR?

Pırasaları temizleyip halka şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın, havucu ise ince dilimler halinde kesin.

Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı birkaç dakika kavurun. Ardından havuçları ekleyerek kısa süre daha pişirin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırdıktan sonra doğradığınız pırasaları tencereye alın.

Pırasalar hafifçe yumuşamaya başladığında yıkayıp süzdüğünüz bir avuç bulguru ekleyin. Tuz ve baharatları ilave ettikten sonra sıcak suyu dökün.

Tencerenin kapağını kapatıp pırasalar ve bulgur tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Suyunu fazla çekerse pişirme sırasında azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.

LEZZETİNİ ARTIRMAK İÇİN SON DOKUNUŞ

Yemeği ocaktan aldıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirmek, bulgurun kalan suyu çekmesine ve kıvamın oturmasına yardımcı olur. Servis sırasında birkaç damla limon suyu ekleyerek pırasanın lezzetini daha da belirgin hale getirebilirsiniz.

Böylece klasik pırasa yemeğini yalnızca bir avuç bulgurla daha kıvamlı ve doyurucu bir ana yemeğe dönüştürebilirsiniz.

ALTERNATİF NELER EKLENEBİLİR?

Yeşil mercimek: Pırasayla uyumlu, protein ve lif içeriği sayesinde doyuruculuğu artırır.

Nohut: Pırasayı daha ana yemek havasına sokar. Önceden haşlanmış bir avuç nohut eklenebilir.

Kırmızı mercimek: Pişerken dağıldığı için yemeğin suyuna kıvam verir. Ancak klasik pırasa görüntüsünü biraz değiştirir.

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pırasa püf noktaları
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