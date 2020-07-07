En Rafine Liste: İzleyicilere Göre En Duygusal, Ağlatan Filmler

Netflix duygusal filmler listesini IMDb puanlarına göre; en düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken; IMDb puanları değişmiş olabilir. 50. Kız Arkadaşım - My Girl - IMDb 6.9

Vada, zamanının çoğunu en iyi erkek arkadaşıyla geçiren bir kızdır. 11 yaşında olan Vada'nın hayattaki en büyük korkusu hastalıktır. Küçük kızın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle birden kararır. Ancak en büyük yıkımı en yakın arkadaşını kaybettiğinde yaşayacaktır. Beni filmde en etkileyen replik, "Gözlüksüz göremez o! Gözlüklerini takın! Gözlükleri nerede?" oldu. Macaulay Culkin’in en meşhur olduğu zamanlarında çekmiş olduğu bu duygusal film, favorilerimden. Vizyon Tarihi: 28 Şubat 1992 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Howard Zieff Başrol Oyuncuları: Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd 49. Not: Seni Seviyorum - PS: I Love You - IMDb 7.0

"Ben senin hayatının bir bölümünde yer aldım, ama sen benim hayatımın tamamıydın Holly." Bana göre bu yapım, listedeki en duygusal filmlerin başında yer alıyor. Zaman zaman sırf ağlamak için açıp izlediğimi bilirim. Gerry amansız bir hastalık yüzünden öldüğünde, Holly’nin de hayatı kararır. Ona yardım edebilecek tek kişi, artık yanında değildir. Kimse Holly’yi Gerry kadar iyi tanımamaktadır. Neyse ki Gerry her şeyi önceden planlamıştır. Salya sümük ağlatan filmlerden biri olan bu yapımı izlemenizi tavsiye ederim.

Vizyon Tarihi: 15 Şubat 2008 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Richard LaGravenese Başrol Oyuncuları: Hilary Swank, Gerard Butler, Harry Connick Jr. 48. My Sister's Keeper - Kız Kardeşimin Hikayesi - IMDb 7.4

"Yorgunum ve çirkinim. Sakın bana güzel olduğumu söylemeyin çünkü değilim." Sara ve Brian çifti kızları Kate’in lösemi olduğunu öğrenirler. Çocuğunun birkaç yıllık ömrü kaldığı gerçeği çiftin yaşamını allak bullak etmiştir. Anna ise; lösemi olan Kate'in tedavi olabilmesi için tabiri caizse özel olarak yaratılmış bir çocuktur. 13 yaşında olan Anna, hasta değildir ancak sayısız iğne ve ameliyatı ablası için kabul etmiştir. Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2009 (Türkiye) Tür: Dram, Aile Yönetmen: Nick Cassavetes Başrol Oyuncuları: Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin 47. Camino - IMDb 7.5

Camino, dindar bir annenin sınırlarını çizdiği hayatında, yakalandığı hastalıkla günden güne eriyen bir kız çocuğunun düşlerinde yarattığı dünyaya kaçışını işliyor. Filmin dramını aktarabilmek için tek bir cümlesi yeterlidir: "Sevgili Jeus, kızım seni sevdiği kadar hiç kimseyi sevmedi." Beni çok etkileyen filmlerden biri oldu.

Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2009 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Javier Fesser Başrol Oyuncuları: Nerea Camacho, Carme Elias, Mariano Venancio 46. I am Sam - Benim Adım Sam - IMDb 7.6

“Her sabah uyanıyorum ve hayal kırıklığına uğruyorum. Sonra etrafıma bakıyorum ve herkes ilerliyor. Ama nedense ben yapamıyorum. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım asla yeterli olmuyor.” Sam Dawson; 7 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olan, karısı tarafından terk edilmiş, kızıyla birlikte yaşayan bir babadır. Tüm zihinsel engellerine rağmen iyi bir sosyal çevresi ve mutlu bir ailesi olan Dawson'ın asıl sorunları kızı 7 yaşına geldiğinde başlar. Kızı Lucy'nin doğum günü partisinde eve gelen bir sosyal güvenlik çalışanı Sam'in kızına yeteceğine inanmamış ve Lucy'i onun elinden almak istemektedir. Bu baba-kız'ın hikayesi, birbirlerine duydukları saf sevgi eminim ki kalbinize dokunacak, size unuttuğunuz duyguları yeniden tattıracaktır. Sean Penn'in oyunculuğuna değinmeden de olmaz, canından can vererek muazzam bir oyunculuk sergilemiş! Vizyon Tarihi: 12 Temmuz 2002 (Türkiye)

Tür: Dram Yönetmen: Jessie Nelson Başrol Oyuncuları: Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning 45. Köprüdeki Kız - La fille sur le pont - IMDb 7.6

Paris’te bir köprü ve gece… Seine nehrinden sarkmakta olan bir kızın gözlerinden yılların acısı akmaktadır. Hiçbir yerden gelen bir adamın uzaktan gördüğü bu kıza karşı bir ilgisi oluşmuştur. Adam ‘bıçak atıcı’ olan Gabor’dur ve şovu için canlı bir hedef arıyordur. Hayata dair hiçbir umudu kalmamış olan kız adamın teklifini kabul eder. Birlikte ölüm ve yaşamı tanımlayacakları bir turneye çıkarlar. Geniş metrajda siyah-beyaz çekilen bu filmde, Adele'in sahnelerinde empati yapmamak elde değil. Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2000 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Patrice Leconte Başrol Oyuncuları: Vanessa Paradis, Daniel Auteuil, Frédéric Pfluger 44. The Fault in Our Stars - Aynı Yıldızın Altında - IMDb 7.7

"Bana sayılı günlerde bir sonsuzluk verdin ve bu küçük sonsuzluk için sana ne kadar minnettarım bilemezsin." Yüreğinizi ısıtırken aynı zamanda sizi derinden sarsacak iki kanser hastası gencin aşkını konu alan Aynı Yıldızın Altında, bu listede olan pek çok film gibi başarılı bir kitap uyarlaması. Augustus ile Hazel'in aşkı hastalıklarını aşabilecek ve Hazel'in hayallerinin şehri olan Amsterdam'da onlara güzel bir anı sunacak mıdır? Duygusal film önerileri listemde beğeniyle yer verdiğim bu filmin öyküsünü tatmak istersiniz.

Vizyon Tarihi: 17 Haziran 2014 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik, Komedi Yönetmen: Josh Boone Başrol Oyuncuları: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff 43. Kız Kardeşim - Mommo - IMDb 7.7

"- Abi annem ıslanmaz mı?" (Ayşe ve abisi annelerinin mezarındaki çiçekleri sularken) Bu film gerçekten ağlamak isteyenler için... Listenin belki de en duygusal filmlerinden bir tanesi. Dokuz yaşında bir çocuk; hem ağabey, hem baba, hem anne, hem de bir bilge olabilir mi? Ayşe için olur. Hatta hiçbir şeyden korkmayan bir ağabeydir o. Annesiz iki çocuğun içinizi ısıtacak, kimi zaman gözünüzü yaşartacak öyküsü. Hem de gerçek. Yalın bir dille köyü, köyün insanlarını, kardeşlerin ilişkini anlatan film sürpriz bir finalle bitiyor. Finali gerçekten kalbinizi kıracak, uyarmadı demeyin.. Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2009 (Türkiye) Tür: Dram, Aile Yönetmen: Atalay Taşdiken Başrol Oyuncuları: Elif Bülbül, Mehmet Bülbül, Mete Dönmezer 42. The Boy in the Striped Pyjamas - Çizgili Pijamalı Çocuk - IMDb 7.8

“Tam olarak fark neydi? Kendi kendine düşündü; hangi insanların çizgili pijama, hangilerinin üniforma giyeceğine kim karar vermişti?”

Kitaptan uyarlanan duygusal filmlerden bir diğeri Çizgili Pijamalı Çocuk. İkinci Dünya Savaşı’nın karanlık zamanlarında, arkadaş olmaya çalışan iki çocuğun hikayesi. 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin'den taşınarak Polonya'ya yerleşme kararı alır. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı tellerin arkasında kalan bir Yahudidir. Bu arkadaşlığın sonu nereye varacaktır? Nazilerin verdiklerini psikolojik ve fizyolojik zararların anlatıldığı bu film, sizi çok ağlatacak. Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2008 (Türkiye) Tür: Dram, Aile Yönetmen: Mark Herman Başrol Oyuncuları: Asa Butterfield, David Thewlis, Rupert Friend 41. Benjamin Button'nın Tuhaf Hikayesi - IMDb 7.8

"Sevdiğin herkesin senden önce ölüşünü izlemek, bu çok acı bir sorumluluk." Yine en sevdiğim duygusal filmlerden birine geldik! Film, Daisy isimli yaşlı bir kadının ölüm döşeğindeki haliyle başlar. Başucunda kızı Caroline vardır ve kadim dostu Benjamin Button'ın günlüğünü okumasını ister. Benjamin Button tuhaf bir adamdır. Hayata yaşlı doğarak başlamıştır ve bebek halinde de hayattan göçecektir. Film size genel olarak kendinizi iyi hissettirecek bir kurguya sahip ama son 15 dakikası içim dışına çıkarcasına ağladım. Anlatırken bile gözlerim doldu, ben daha ne diyeyim!

Vizyon Tarihi: 6 Şubat 2009 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik, Fantastik Yönetmen: David Fincher Başrol Oyuncuları: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton 40. Kelebeğin Rüyası - IMDb 7.8

"Kız şiirden anlıyorsa beni seçer, anlamıyorsa zaten senin olsun." Gözlerimi yaşartan bir diğer yapım Kelebeğin Rüyası; filmde Zonguldak'ta İkinci Dünya Savaşının gölgesinde hayatlarını sürdüren iki şair gencin; ilmek ilmek örülen aşk hikayeleri anlatılıyor. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. İzlenmesi gereken duygusal filmler arasında yer alan bu yapım Türk sineması için de önemli bir yere sahip. Vizyon Tarihi: 22 Şubat 2013 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik Yönetmen: Yılmaz Erdoğan Başrol Oyuncuları: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat 39. Titanik - IMDb 7.8

"Bende bir resmi bile yok, o sadece hatıramda" Bilmeyen olduğunu sanmıyorum ama en iyi duygusal filmleri listeliyorsak; Titanik olmadan bu listeyi bitiremem. Var mı Jack ve Rose'un aşkını unutabilen? O malum sahnede göz yaşlarını tutabilen? Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu film, izlediğinizde sizi ağlatacak filmlerden biri.

Vizyon Tarihi: 20 Şubat 1997 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik Yönetmen: James Cameron Başrol Oyuncuları: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane 38. Not Defteri - The Notebook - IMDb 7.8

"Fikirleri uyuşmuyordu. Hatta hemfikir oldukları konular pek azdı. Sürekli didişirlerdi. Sürekli birbirlerine meydan okuyorlardı. Ama farklılıklarına karşın önemli bir ortak noktaları vardı. Birbirleri için deli oluyorlardı." 1940'lı yıllarda Kuzey Karolayna'daki sahil kasabası Seabrook'a genç bir kız taşınır. Ailesiyle geçireceği sakin bir yazı hayal eden Allie bir festivalde tanıştığı Noah'la yakınlaşır. Noah, kızı gördüğü anda karşısında evlenmesi gereken kadın olduğunu anlar. İkinci Dünya Savaşı'nın alevlediği bir dönemde kader bu iki aşığı birbirinden ayırır. Aşık olduğu kızı hiç unutmamış olan Noah savaştan döner. Oysa Allie gönüllü olarak çalıştığı askeri hastanede tanıştığı Lon ile evlenmek üzeredir. Aşkı çok güzel şekilde anlatan Not Defteri; bana bir parça hüzün, bir parça da mutluluk verdi. Vizyon Tarihi: 25 Haziran 2014 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Nick Cassavetes Başrol Oyuncuları: Ryan Gosling, James Garner, Rachel McAdams 37. Soraya'yı Taşlamak - The Stoning of Soraya M. - IMDb 8.0

"Kadınların sesi burada değersizdir, sesimi kendinle birlikte götürmeni istiyorum." Filme adını veren Soraya'dan ve filmin ikinci yarısının büyük bir çoğunluğunu dolduran sahnelerden etkilenmemek, empati yapmamak, çaresizliğe kapılmamak mümkün değil. Böyle acı olayların yaşandığını sinema perdesinde dahi olduğunu görmek insanın yüreğini kanatıyor. Konusuna gelecek olursak; Sahebjam arabası bozulduğu için izbe bir kasabada mahsur kalır. Burada Zahra adında bir kadına rastlar ve onunla sohbet etmeye başlar. Ve Zahra yeğeni Soraya'nın hikayesini anlatır... Vizyon Tarihi: 14 Mayıs 2010 (Türkiye) Tür: Dram, Biyografi Yönetmen: Cyrus Nowrasteh Başrol Oyuncuları: Shohreh Aghdashloo, Jim Caviezel, Mozhan Marnò 36. Kelebek ve Dalgıç - Le scaphandre et le papillon - IMDb 8.0

"Kendime acımaya bir son verdim. Gözüm dışında, felç olmamış iki şeyim daha olduğunu fark ettim. Hayal gücüm ve hafızam." 43 yaşındaki Jean-Dominique Bauby, üç hafta sonra komadan gözlerini açmıştır. Bu mucizevi diriliş doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır çünkü Bauby fiziksel olarak hiçbir yerini oynatamaz ama beyninde hiçbir sorun yoktur. Kendi vücudunda hapsolmuş olan Bauby'nin kontrol edebildiği tek organı sol göz kapağı. Bauby, bir mucizeye daha imza atarak insanlarla göz hareketiyle anlaşmaya, dahası hayat hikayesini anlattığı kitabını yazmaya başlar.

Vizyon Tarihi: 18 Ocak 2008 (Türkiye) Tür: Dram, Biyografi Yönetmen: Julian Schnabel Başrol Oyuncuları: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze 35. Cinderella Man - IMDb 8.0

"Sırf durumlar iyi değil diye bu sana senin olmayanı alma hakkını vermez." Ekonomik buhranın hüküm sürdüğü 1930'lu yılların Amerika'sında hayatını limanlarda işçilik yaparak sürdürmeye çalışan Jim'in ailesine bakma gibi yükümlülüğü vardır. Bu sorumluluk için aşkla bağlı olduğu boks hayatını bırakmak zorunda kalan genç adam gerçekleşemeyecek de olsa hayaline tutkuyla bağlıdır. Ancak boks şampiyonu Max'le dövüşme şansını elde etmesi hayatını değiştirecektir. Bir babanın, çocukları ve ailesi için yapabileceklerinin sınırının olmadığını anlatan muazzam bir başyapıt. Vizyon Tarihi: 16 Eylül 2005 (Türkiye) Tür: Dram, Biyografi, Spor Yönetmen: Ron Howard Başrol Oyuncuları: Russell Crowe, Renée Zellweger, Craig Bierko 34. Dancer in the Dark - Karanlıkta Dans - IMDb 8.0

"- Neden gözün kapalı yürüyorsun? Bütün yolları ezberledim.

Ama düşebilirsin!

Bütün düşüşleri de ezberledim." Selma Jezkova, derme çatma bir karavanda 10 yaşındaki oğluyla beraber hayatını devam ettirmeye çalışan bir kadındır. Genetik ve kalıtsal bir hastalığı olan Selma, görme yetisini tamamen kaybetmek üzeredir. Bir gün kendi hastalığından oğlunun da mustarip olacağını bilmektedir. Bu nedenle kazandığı tüm geliri oğlunu ameliyat ettirmek üzere kenara koymaktadır. Ancak hayatın akışı, bu ikiliyi hiç olmadık bir uçuruma doğru itmek üzeredir.

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2000 (Türkiye) Tür: Dram, Müzikal, Polisiye Yönetmen: Lars von Trier Başrol Oyuncuları: Björk, Catherine Deneuve, David Morse 33. The Pursuit of Happyness - Umudunu Kaybetme - IMDb 8.0

"Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme, benim bile. Bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar, kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakma; git ve al." Çok iddialı konuşuyorum: En ama en sevdiğim duygusal filmler listemde ilk beşte bu yapım vardır. Film, size birçok duyguyu aynı anda yaşatır. Karakterlerle bütünleşip bütün duygularını hissedebilirsiniz. İyi bir baba olan Chris Gardner, eşi tarafından terk edilir ve ev sahibi yüzünden de dışarı atılır. Baba-oğul sokaklarda yaşayarak tuvaletlerde, düşkünler evi gibi kurumlarda çalışarak hayat mücadelesi verir. Oğlunun sevgisi bu baba için her şey demektir. Vizyon Tarihi: 2 Mart 2007 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Gabriele Muccino Başrol Oyuncuları: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith 32. My Name Is Khan - Benim Adım Khan - IMDb 8.0

"Benim adım Khan ve ben terörist değilim..."

Rızvan Khan küçüklüğünü annesiyle ıssız bir yerde geçiren bir Müslümandır. Annesi öldükten sonra Amerika'ya küçük kardeşinin yanına gider. Orada tanıştığı ve aşık olduğu Mandira adında dul ve Hindu bir kadınla evlenir. Rızvan Khan aynı zamanda Asperger sendromuna sahiptir. Bu hastalık Otizm rahatsızlığının bir çeşididir ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. 11 Eylül saldırılarından sonra Mandira'nın oğlu faşist kesimler tarafından dövülerek öldürülür. Öldürülme sebebi, annesinin evlendikten sonra Khan soyadını almış olmasıdır. Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2010 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Karan Johar Başrol Oyuncuları: Shah Rukh Khan, Kajol, Sheetal Menon 31. Ölü Ozanlar Derneği - Dead Poets Society - IMDb 8.1

"İnsanlar sadece hayalleri peşinde özgür olur. Her zaman böyleydi, her zaman böyle olacak." Filmi, kitabından daha iyi olan bir şaheser! Bilinenin aksine Ölü Ozanlar Derneğinin önce filmi yapıldı, kitabı ise sonradan yazıldı. Genelde tam tersi oluyor öyle değil mi? Filmde bir grup genç lise öğrencisi, aileleri tarafından yüklenen görevler ve çizilen hayat sınırlarında büyümeye çalışmaktadır ama hepsi birbirinden farklı hayallere sahiptir. Okullarına yeni gelen edebiyat öğretmeniyle birlikte bu hayaller gün yüzüne çıkar.

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 1990 (Türkiye) Tür: Dram, Komedi Yönetmen: Peter Weir Başrol Oyuncuları: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke 30. Kardeşlerin Savaşı - Taegukgi Hwinalrimyeo - IMDb 8.1

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaşın acı yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren müthiş bir film. Kore sinemasının en iyi duygusal film örneklerinden biri olmasının dışında, özellikle yapım yılına bakılırsa son derece etkileyici savaş sahnelerini de barındırıyor ama benim tavsiyem, Kardeşlerin Savaşı filmini savaş türünde değil, dram ve duygusal sınıfında değerlendirmeniz. Bu şekilde çok daha keyifli. Vizyon Tarihi: 6 Şubat 2004 (Türkiye) Tür: Dram, Aksiyon, Savaş Yönetmen: Je-kyu Kang Başrol Oyuncuları: Dong-Gun Jang, Won Bin, Eun-ju Lee 29. Million Dollar Baby - Milyonluk Bebek - IMDb 8.1

"Bazen iyi yumruk atmanın en iyi yolu geri çekilmektir." Frankie Dunn, tüm hayatını ring üzerinde dehşet dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Boksörlere öğrettiği en önemli ders hayatın temel kuralıdır: "Her şeyin ötesinde daima kendini koru!" Zaman içinde kızından kopmanın acısı ile uyanışa geçen Frankie, uzun zamandır hiç kimseyle fazla yakınlaşmayı tercih etmeyen bir adamdır. Bir gün Maggie Fitzgerald kapıdan içeri girerek boks öğrenmek istediğini söyler ve olaylar gelişir. Klasik bir boks filmi beklentisiyle açanları ağlatacak bir film...

Vizyon Tarihi: 25 Şubat 2005 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Clint Eastwood Başrol Oyuncuları: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman 28. Mary and Max - IMDb 8.1

"Gülümsemeyi kafana takma, benim ağzım neredeyse hiç gülmez… Ama bu beynimin içinde gülümsemediğim anlamına gelmez." Favori animasyon filmlerimin arasında yer alan Mary and Max; arkadaşlığın, yalnızlığın ve çaresizliğin anlatıldığı en iyi yapımlardan biri. Yer yer güldüren, yer yer ağlatan filmde Mary, alkolik bir anneye ve işkolik bir babaya sahip ufak bir kız çocuğudur. Tek arkadaşı kedisidir. Max ise orta yaşlı, asosyal, obez ve yalnız yaşayan bir savaş gazisidir. Mary, postaneye gittiği bir gün adres defterinde Max'in ismini görür ve ona mektup yazmaya başlar. Birbirlerinin tek arkadaşı olan bu ikili yıllar boyunca bağlarını koparmaz. Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2009 (Türkiye) Tür: Dram, Animasyon, Komedi Yönetmen: Adam Eliot Seslendirenler: Toni Collette, Eric Bana 27. 12 Years a Slave - 12 Yıllık Esaret - IMDb 8.1

"Hayatta kalmak ölümden kurtulmak değil dikkatleri üzerine çekmemek demektir." Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve başından geçenleri anlattığı romanından uyarlanan aynı isimdeki filmde Northup, 1841 yılında New York'ta yaşayan, müzikle uğraşan, ailesiyle mutlu bir yaşam süren, hayatı boyunca özgürlük mücadelesi vermiş siyahi bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi sayesinde iki adamla tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. Yaşadığı dünya bir anda altüst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan bir grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır.

Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2014 (Türkiye) Tür: Dram, Tarih Yönetmen: Steve McQueen Başrol Oyuncuları: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender 26. Hachi: A Dog's Tale - Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi - IMDb 8.1

“…çünkü Akitalar insanları memnun etmekle ilgilenmezler. Seninle arasında özel bir bağ olduğu için treni karşılamaya geliyor.” "Bir köpek filmi ne kadar duygusal olabilir ki?" gibi yanıltıcı bir fikre asla düşmeyin. Hachiko, Japonya'da yaşanmış gerçek bir olayın senaryolaştırılmış hali olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Profesör Parker Wilson, tren istasyonunda bulduğu köpeği evine götürmeye karar verir. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur. Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur. Vizyon Tarihi: 12 Mart 2010 (Türkiye) Tür: Dram, Aile Yönetmen: Lasse Hallström Başrol Oyuncuları: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa 25. The Elephant Man - Fil Adam - IMDb 8.1

"Daha önce dış görünüşümden dolayı hiç bu kadar güzel bir kadın bana iyi davranmamıştı."

Gerçek bir öyküyü beyaz perdeye aktaran Fil Adam'ın sarsıcı hikayesi ve kurgusu beni haftalarca etkisi altında bırakmıştı. Doktor Frederick Treves, 1880'lerin kasvetli Londra'sında bir sirkte; fil adam lakaplı, çirkin ve son derece anormal bir görüntüsü olan John Merrick'e rastlar. Kalpsiz bir adam olan sirk müdürü Bytes, annesi Merrick'e hamileyken bir filin saldırısına uğradığını anlatmaktadır. Dr. Treves, Merrick'in hastaneye yatırılmasını sağlar. Dr. Treves bir süre sonra pek zeki olmayan Merrick'in korkunç görüntüsünün altında son derece hassas ve insancıl birinin yattığını anlar. Vizyon Tarihi: 10 Ekim 1980 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: David Lynch Başrol Oyuncuları: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft 24. Hotel Rwanda - Otel Ruanda - IMDb 8.1

"İnsanlar bu çekimi gördüklerinde 'aman tanrım, bu korkunç' diyecekler ve akşam yemeklerini yemeye devam edecekler, hepsi bu." Hotel Rwanda, günümüzde pek de haberimiz olmayan bir soykırımı ve bunun yıkıcı sonuçlarını anlatıyor. Kaos, Rwanda'nın gündelik hayat koşuşturması haline gelmiştir. Paul Rusesabagine, Kigali'de oldukça lüks ve pahalı bir otelin müdürüdür. Paul'a göre ırk ve din gibi özellikler, insanları ayrıştırmak için kullanılmamalıdır. Tutsi isyankarları öldürülünce biten barış sürecinin ardından katliama başlayan Hutu milisleri, şehri bir kan gölüne dönüştürmektedir. Paul'un ölümü göze alarak binlerce kişiyi otelde saklayıp Rwanda katliamından korumasını anlatan yapımda, Birleşmiş Milletler gerçeği bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Vizyon Tarihi: 23 Eylül 2005 (Türkiye) Tür: Dram, Biyografi Yönetmen: Terry George Başrol Oyuncuları: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix 23. Yol - IMDb 8.2

Yol, sıkı yönetim döneminin en iç acıtan meselelerini konu alır. İmralı Cezaevi'nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir ama hangi badireleri atlatmaları gerektiklerini hiçbiri bilmemektedir. Dışarıdaki dünyanın cezaevinden pek farkı yoktur. Zulüm her yerdedir. Bu topraklarda insan olmak, insanca yaşamak hiç de kolay değildir. Anadolu topraklarımızdan çıkmış hayatın en gerçekçi, en dokunaklı ve karanlık kısmını bizlerin yüzüne çarpan, izlerken herkesin kendinden parçalar bulacağı bu duygusal film üzerine saatlerce konuşabilirim. Vizyon Tarihi: 12 Şubat 1999 (Türkiye) Tür: Dram, Tarihi Yönetmen: Şerif Gören, Yılmaz Güney Başrol Oyuncuları: Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün 22. Black - IMDb 8.2

"+Michelle McNally o işte.. sözünü ettiğim kız. Bu imkansız Bay Sahai.

+İmkansız, ona hiç öğretmediğim bir sözcük, Bay Fernandez." Göremeyen, duyamayan, konuşamayan bir kız olan Michelle'in başarabildiklerine ve öğretmeniyle arasındaki eşi benzeri bulunmaz sımsıkı bağa şahit olmaya hazırlanın. Black'i izlediğimde Michelle'in azmi karşısında kendimden utanmış, öğretmeni Debraj Sahai ile aralarında zamanla gelişen ve ilerleyen ilişkiyi gördükçe göz yaşlarıma hakim olamamıştım. 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Helen Keller’ın kendi hayat hikayesini anlattığı The Story of My Life’ın Bollywood uyarlaması, sizleri de en az benim kadar etkilemeyi başaracaktır.

Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2005 (Türkiye) Tür: Dram, Bollywood Yönetmen: Sanjay Leela Bhansali Başrol Oyuncuları: Amitabh Bachchan, Rani Mukerji, Shernaz Patel 21. Pan'in Labirenti - El laberinto del fauno - IMDb 8.2

"Artık sen de sıradan bir ölümlü olacaksın, yaşlanacaksın, öleceksin, hatıraların yavaş yavaş yok olacak ve biz de o hatıralarla birlikte yok olacağız" Buram buram dram kokan bir film daha! Ne yalan söyleyeyim ben bu filmi fantastik olduğunu düşünerek açıp izledim ama en sonunda ağlarken buldum kendimi. Savaşın etkilerinden, bulunduğu ortamdan kaçmak isteyen ufak bir kız çocuğunun hayal gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Gerçek hayatta bulamadığı mutluluğu, kendi hayal dünyasında arayan Ofelia isimli kızın hikayesi duygusal filmler arasında zirveyi zorlayacak yapımlardan bir tanesi olarak listemde yer almayı başarıyor. Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2007 (Türkiye) Tür: Dram, Korku, Fantastik Yönetmen: Guillermo del Toro Başrol Oyuncuları: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López 20. Hatırlanacak Bir Anı - Nae meorisokui jiwoogae - IMDb 8.2

"Kafamın içinde bir silgi var ve her şeyi siliyor."

Klasik Kore dramının ötesinde, insanın kalbine dokunan bu yapım klişelerden arındırılmış. Birbirlerine delicesine aşık olan bir çiftin aşkının anlatıldığı bu yapımda, genç kızın Alzheimer hastalığına yakalanıp, aşkın tek besini olan anılarını yavaş yavaş unutmasıyla işler trajik bir boyuta taşınacaktır. Özellikle filmin sonlarına doğru, hıçkırıklarla ağladığımı itiraf etmem gerekiyor. Bu yapım kesinlikle en duygusal romantik filmler kategorisinde başı çekiyor. Vizyon Tarihi: 5 Kasım 2004 (Güney Kore) Tür: Dram Yönetmen: John H. Lee Başrol Oyuncuları: Woo-sung Jung, Ye-jin Son, Jong-hak Baek 19. Kış Uykusu - IMDb 8.2

“Kafasında daha fazla fikir barındıran biri, diğerlerinden daha eylemci sayılır. Hiçbir şey yapmasa bile.” Emekli bir tiyatrocu olan Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra babasının mirası olan butik oteli işletmek için Kapadokya'ya taşınmaya karar verir. Aydın'ın yanında ona her anlamda uzak davranan genç karısı Nihal ve kız kardeşi Necla vardır. Nuri Bilge Ceylan imzalı bu yapım, Aydın'nın karısı ve onun kız kardeşiyle sorunlu ilişkisini beyaz perdede bizlere aktarır.

Vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Başrol Oyuncuları: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen 18. Braveheart - Cesur Yürek - IMDb 8.3

“Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Kültler arasında yerini alan Cesur Yürek, 13. yüzyıl İskoçya'sında geçer. İngilizler, İskoçlar üzerinde hakimiyet kurmuştur. İngiliz soyluları, yeni evlenen İskoç kadınlarıyla ilk geceyi geçirme hakkına sahiptir. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da bu tecavüz sonrası İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman, onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür. Vizyon Tarihi: 22 Eylül 1995 (Türkiye) Tür: Dram, Savaş, Aksiyon Yönetmen: Mell Gibson Başrol Oyuncuları: Mell Gibson, James Cosmo, Brian Cox 17. Eşkıya - IMDb 8.3

"Hayatın sevda karşısında ne önemi var?" En ağlamaklı filmlerden biri olan Eşkıya, hapse düşmesine neden olan arkadaşından intikam almak isteyen bir adamın hikayesini konu alıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır ve hapse gönderilir. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu ölür. Biri hariç. Türk sinemasının mihenk taşlarından kabul edilen bu filmi seyretmemenin hiçbir bahanesi olamaz!

Vizyon Tarihi: 29 Kasım 1996 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Yavuz Turgul Başrol Oyuncuları: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmegiç 16. Incendies - İçimdeki Yangın - IMDb 8.3

"Ölüm asla hikayenin sonu değildir, her zaman bir iz kalır." Avukatının çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla baş başa kalan ikiz kardeşler Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son isteğini yerine getirmek için Lübnan'a gitmeye karar verirler. Aradan geçen yıllar, ailenin tarihini içinden çıkılmaz bir hale getirmiş olsa da, bu çocuklar serüvenin izlerini sürmeye kararlıdır. Fakat gün geçtikçe daha da derine inen bu geçmiş, ikiz kardeşleri iç acıtan gerçeklerle yüz yüze getirecektir. Jeanne ve Simon'un geçmişin karanlık yüzüyle karşılaştığı sahnelerde mendilleri hazırlamayı ihmal etmeyin. Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 (Türkiye) Tür: Dram, Savaş Yönetmen: Denis Villeneuve Başrol Oyuncuları: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette 15. Cennetin Çocukları - Bacheha-Ye aseman - IMDb 8.3

"Bazen kazanmak, kaybetmektir" Gündelik sorunlarını aileleriyle paylaşmak yerine kendi çözümlerini üreten bu iki kardeşin öyküsü eminim ki sizi de çok ağlatacak. Kız kardeş Zahra, ayakkabısını kaybedince abisi ayakkabılarını onunla paylaşmak zorunda kalır çünkü aileleri yeni bir çift ayakkabı alamayacak kadar fakirdir. Cennetin Çocukları, ayakkabılarını gün boyu paylaşan bu iki kardeşin, kaybolan ayakkabıyı bulma öyküsünü izleyenlere aktarıyor.

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 1999 (Türkiye) Tür: Dram, Komedi Yönetmen: Majid Majidi Başrol Oyuncuları: Mohammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi 14. Requiem for a Dream -Bir Rüya için Ağıt - IMDb 8.3

"Neden kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun, anne!" Uyuşturucunun zararlarını içime işleten bu film, aslında rahatsız edici ama bir o kadar da etkileyici. Sara, hayatın gerçeklerinden kaçma yöntemi olarak televizyon izleyen, kendini avutan dul bir kadındır. Oğlu Harry ise sevgilisi Marion ve arkadaşları Tyrone ile zaman geçiren madde bağımlısı genç bir çocuktur. Sara bir gün izlediği televizyon şovlarından birine çıkmaya hak kazanır. Şovun ödülü olan kırmızı elbiseye sığabilmek için kilo vermek ister ve diyet hapları kullanmaya başlar. Bir taraftan diyet hapları yüzünden uyuşmuş bir anne, öte yandan hiç durmadan uyuşturucu kullanmaya devam eden Harry ve arkadaşları. Aile bireylerinin bağımlılıkları onları nasıl bir felaketin eşiğine getirecektir? Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2000 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Darren Aronofsky Başrol Oyuncuları: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly

13. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan - IMDb 8.3

"Unutkanlar şanslıdır çünkü hatalarının derdini çekmezler" Biraz bilim kurgu, biraz dram, biraz da romantizm. Hepsinden biraz biraz koyunca ortaya çıkan duygusal film Sil Baştan! Joel Barish'in eski kız arkadaşı Clementine yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair ne varsa, tüm anılarını bilinmeyen bir klinikte, gizemli bir operasyon sonucunda hafızasından sildirir. Joel bunu öğrenince aynı işlemi kendine de yaptırmak ister. Operasyona başlarken gözünde eski kız arkadaşıyla yaşadığı güzel günler ve hatıralar canlanır ve bu sayede Clementine'i unutmak istemediğini anlayıp operasyonu durdurmaya çalışır. Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2006 (Türkiye) Tür: Dram, Romantik, Bilimkurgu Yönetmen: Michel Gondry Başrol Oyuncuları: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson 12. Babam ve Oğlum - IMDb 8.3

"Evlatlar, babalarını hep hatırlamak istedikleri gibi hatırlar." Vizyona girdiği yıl bütün izleyenleri darmadağın ederek; Türk sinema tarihine damgasını vurmuş olan Babam ve Oğlum aşırı duygusal filmlerden biri. Minik ana karakterimiz Deniz, annesini doğum sırasında kaybetmiş 12 Eylül darbesinin yıktığı hayatlardan birinde büyümektedir. Deniz, babası dışında hiçbir akrabasını tanımadan mütevazı bir hayat sürerken bir gün babası Sadık'la birlikte daha önce hiç görmediği dedesi ve akrabalarının yanına ufak bir kasabaya taşınmak zorunda kalır.

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2005 (Türkiye) Tür: Dram, Komedi Yönetmen: Çağan Irmak Başrol Oyuncuları: Fikret Kuşkan, Hümeyra, Özge Özberk, Çetin Tekindor 11. Başkalarının Hayatı - Das Leben der Anderen - IMDb 8.4

Film, iktidarın meşrutiyetini devam ettirebilmek için ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu birim içerisinde bakan tarafından bir sanatçıyı takip etme görevine atanan Yüzbaşı Gerd Wiesler'ın karşılaştığı oyunları beyaz perdeye yansıtıyor. Wiesler, gözetlediği tiyatro yazarının rejimine karşı gelmediğini, şüpheli herhangi bir harekette bulunmadığını görür ve bu görevin altında başka bir amaç yattığını fark eder. Vizyon Tarihi: 9 Mart 2007 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck Başrol Oyuncuları: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch 10. The Pianist - Piyanist - IMDb 8.5

"Bazen duvarların içinde miyim, yoksa dışında mıyım anlayamıyorum." Aynı isimli kitaptan uyarlanan bu duygusal film, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgali altındaki Polonya'da yaşam mücadelesinin veren ünlü bir piyanistin hayat hikayesini anlatıyor. Sefil bir hayat süren müzisyen, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele verir. Bir gün beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır... Film, hayatta kalma mücadelesini izleyicilere dramatik bir şekilde aktarıyor.

Vizyon Tarihi: 28 Şubat 2003 (Türkiye) Tür: Dram, Savaş, Tarihi Yönetmen: Roman Polanski Başrol Oyuncuları: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay 9. Ateş Böceklerinin Mezarı - IMDb 8.5

"Tüm kinine rağmen; güzel bir gün." Gözümde yaş bırakmayan, şirin mi şirin bu Japon animasyonu kesinlikle favorilerim arasında. İkinci Dünya Savaşı devam etmektedir. 14 yaşındaki Seita ve 4 yaşındaki küçük kız kardeşi Setsuko, babaları savaşa gittiği için anneleriyle beraber yaşar. Amerikan hava saldırısı sonucu annelerini de kaybeden kardeşleri teyzeleri evlat edinir. Teyzelerinin kendilerine gösterdiği davranışlar hoşlarına gitmeyince kendi başlarına yaşamaya başlarlar. Bu süreçte açlık, gurur ve ön yargı gibi önemli konularda mücadele etmek zorunda kalan kardeşler kendi savaşlarının galibi olabilecek midir? Vizyon Tarihi: 18 Nisan 1988 (Türkiye) Tür: Dram, Savaş, Tarihi Yönetmen: Isoa Takahata Başrol Oyuncuları: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi 8. Canım Kardeşim - IMDb 8.6

"İyi ya, ölünce alırsın abimden!" Türk televizyon tarihinin en duygusal filmlerinde başı çeker bu film, müziğini duymak dahi hüzünlenmeye yeter de artar bile. Canım Kardeşim, yokluk içindeki bir abinin, hasta kardeşi için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Dramı bütün hücrelerinizde hissetmek istiyorsanız, filmi mutlaka seyredilecek duygusal filmler listenize ekleyin.

Vizyon Tarihi: Mart 1973 (Türkiye) Tür: Dram, Komedi Yönetmen: Ertem Eğilmez Başrol Oyuncuları: Tarık Akan, Halit Akçatepe 7. Hayat Güzeldir - La vita è bella - IMDb 8.6

"buongiorno principessa" Çok fazla duyguyu aynı anda yaşatan filmlerden biri olan Hayat Güzeldir, her seferinde size ağlama garantisi verir. Film bitince içim hüzünlü bir mutluluk duygusu tarafından ele geçirilir, sanırım bu filmde en sevdiğim şey bu. Babaların, çocukları için yapabileceği fedakarlıklara tanık oldukça hüzün duygusu daha da ağır basar. İkinci Dünya Savaşı'nın siviller üzerindeki etkilerini beyaz perdeye en iyi aktaran yapımlardan olan bu duygusal film, hayatta karşımıza çıkan tüm olumsuzluklara rağmen her zaman "görebilenler" için umut ışığı olduğunu izleyenlere hatırlatıyor. Vizyon Tarihi: 26 Şubat 1999 (Türkiye) Tür: Dram, Komedi Yönetmen: Roberto Benigni Başrol oyuncuları: Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes 6 . The Green Mile - Yeşil Yol - IMDb 8.6

"Yollarda, yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan yoruldum." Açıkça söylüyorum, bu filmde hüzne kapılmayan olursa vicdanını sorgularım. İnanın, bunları yazarken bile film sahneleri gözümün önüne geliyor ve gözlerim doluyor. Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb, idam cezası alan mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Bir gün John Coffey isimli bir adamla tanışır. Görünümü biraz korkunçtur ancak Coffey'in oldukça saf bir ruhu vardır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katili olmakla suçlanır. Coffey'in gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkarır. Tek diyeceğim şey, açıp izleyin! Sonra da bana teşekkür etmeyi unutmayın.

Vizyon Tarihi: 17 Mart 2000 (Türkiye) Tür: Dram, Suç, Fantastik Yönetmen: Frank Darabont Başrol Oyuncuları: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse 5. Interstellar - Yıldızlararası - IMDb 8.6

"Çocuklarını tekrar görmek ile insanlığın geleceği arasında, seçim yapman gerekebilir." Duygusal filmler listesine ait olmadığını düşünenler olacaktır ama ben bu filmde çok ağladım! Evet hem duygusal hem de harika bir bilim kurgu filmi... Oyunculukları, görsel efektleri ve senaryosuyla oldukça ses getiren film, 2015 yılında birçok Oscar topladı. Zekice kurgulanan film, hiç ummadığınız anda da gözlerinizi doldurmayı başarıyor. Eski bilim insanı olan Cooper, mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Tek amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Cooper'ın karşısına bir gün hiç beklemediği bir teklif çıkar. İnsanlığın geleceği için bu fırsatı kabul edecek midir? Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2014 (Türkiye) Tür: Dram, Macera, Bilimkurgu Yönetmen: Christopher Nolan Başrol Oyuncuları: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

4. Ayla - IMDb 8.4

Sanırım sinemada en son bu filmde çok ağlamıştım. 1950 yılında Kore savaşında görev alan Süleyman Astsubay, bir gün savaş meydanında tek başına bekleyen 5 yaşında ufak bir kız çocuğu bulur. Süleyman Astsubay bu çocuğa sahip çıkar ve ona Ayla ismini verir. 15 ayda birliğin neşesi haline gelen Ayla, Süleyman'ı babası olarak görmeye başlar. Ancak bir gün Süleyman'ın ülkesine dönmesi gerekir ama Ayla'yı yanına alamaz. Vizyon Tarihi: 7 Ekim 2017 (Türkiye) Tür: Dram Yönetmen: Can Ulay Başrol Oyuncuları: İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Çetin Tekindor 3. Guguk Kuşu - IMDb 8.7

Guguk kuşu; beni güldürürken düşündüren, düşündürürken ağlatan bir film. 130 dakikalık zaman dilimine üst düzey bir senaryo kalitesi ve çok başarılı oyunculuklar sığdıran film, sinema klasiklerinden biri. Filmde, tutuklu olduğu cezaevinden kurtulmak için deli taklidi yapan Randle P. McMurphy adlı kişinin dramını izliyoruz. Azılı bir suçlu olan Randle P, tutuklu olduğu cezaevinde aykırı tavırlar sergileyince kendini akıl hastanesinde bulur ve macera başlar.