En riskli kan grubu ortaya çıktı! Kalp krizi ihtimali daha yüksek

Yıllardır süregelen "Hangi kan grubu daha sağlıklı?" tartışmasında bilim dünyası son noktayı koydu. Yapılan devasa çaplı bir araştırma, kan grubumuzun sadece kimliğimiz değil, aynı zamanda kalp krizi ve kan pıhtılaşması riskimiz üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Sonuçlar ise tek bir kan grubunun diğerlerine göre çok daha "korunaklı" olduğunu gösteriyor.

En riskli kan grubu ortaya çıktı! Kalp krizi ihtimali daha yüksek
Gökçen Kökden

Meğer o kan grubuna sahip olanlar, kalp hastalıklarına karşı adeta bir zırhla doğuyormuş! Yapılan geniş çaplı araştırma verilerine göre, A, B ve AB kan grubuna sahip bireylerin, damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp krizlerine yakalanma olasılığı diğer gruplara oranla daha yüksek seyrediyor. Özellikle pıhtılaşma faktörlerinin bu gruplarda daha yoğun olması, riskin ana kaynağı olarak gösteriliyor. Ancak listenin sonunda yer alan o grup, istatistiksel olarak en düşük risk değerlerine sahip.

EN ŞANSLISI 0 GRUBU

Bilim insanlarının binlerce vaka üzerinden yaptığı analizlere göre; 0 grubu (Sıfır) kan taşıyan bireyler, kalp krizi ve kan pıhtılaşması (tromboz) riskine karşı en dayanıklı grup olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, 0 grubu kanın diğerlerine göre daha düşük oranda pıhtılaştırıcı protein içerdiğini, bunun da damarların temiz kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

A GRUBU DİKKAT!

A kan grubuna sahip olanlarda yüksek kolesterol ve kalp hastalığı gelişme riski daha belirgin.

Pıhtılaşma Sorunu: AB grubu kan taşıyanların, pıhtı atması gibi damar yolu sorunlarına daha yatkın olduğu saptandı.

Genetik Zırh: 0 grubuna sahip kişilerde kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranı diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük.

SADECE KALP DEĞİL RİSKLİ HASTALIKLAR DA KAN GRUBUNDA SAKLI

Araştırmanın detaylarına bakıldığında, kan grubunun sadece kalp sağlığını değil, sinsi hastalıkları da etkilediği görüldü. Özellikle mide ve pankreas kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklarda 0 kan grubu yine en şanslı kategoride yer alıyor.

Mide kanseri riski: A, B ve AB grubu taşıyanların mide kanserine yakalanma riski daha yüksek seyrediyor. Buna karşılık, şanslı 0 grubu bireylerde bu riskin çok daha düşük olduğu saptandı.

Bağırsak sağlığı: 0 grubu kan taşıyanlarda çeşitli kolorektal (kalın bağırsak) kanser türlerine yakalanma riski de anlamlı derecede azalıyor.

Pandemi etkisi: Koronavirüs (Covid-19) dönemine dair yapılan incelemeler, A grubu bireylerin virüse yakalandıklarında hastalığı çok daha ağır geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Pankreas kanseri ve bakteriler: Delhi’deki Bütünsel Sağlık Merkezi'nden Dr. Sanjay Aggarwal, pankreas kanseri üzerine yapılan araştırmalara dikkat çekti. Aggarwal, "Bakteriyel enfeksiyonlar üzerine yapılan çalışmalar ışığında, 0 grubu bireylerin pankreas kanserine karşı daha korunaklı olduğunu söylemek oldukça isabetli olacaktır," ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
kan grubu sağlık
