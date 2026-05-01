En sağlıklı 5 sebze belli oldu! Türkiye’den o besin listeye girdi

Uzmanlara göre tüm sebzeler faydalı olsa da bazıları içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde adeta birer besin deposu olarak öne çıkıyor. Yüksek lif oranları ve düşük kalori değerleriyle dikkat çeken bu sebzeler, kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterirken vücudun günlük ihtiyaçlarını da büyük ölçüde karşılıyor.

5. ISPANAK: K VİTAMİNİ DEPOSU

Yapraklı yeşillikler arasında önemli bir yere sahip olan ıspanak, güçlü besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Sadece 30 gram (yaklaşık bir bardak) çiğ ıspanak, günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 120’sini, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 16’sını karşılayabiliyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu da biliniyor.

4. HAVUÇ: BETA KROTEN GÜCÜ

Canlı turuncu rengini beta-karotenden alan havuç, vücutta A vitaminine dönüşerek özellikle göz ve hücre sağlığına katkı sağlıyor. Bir bardak havuç, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 119’unu karşılamanın yanı sıra C vitamini ve potasyum açısından da zengin bir kaynak sunuyor. 57 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, haftada 2 ila 4 havuç tüketen bireylerde kolorektal kanser riskinin yüzde 17 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

3. BROKOLİ: ENFLAMASYON DÜŞMANI

Brokoli, içerdiği zengin vitamin ve bileşenlerle sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sadece bir bardak brokoli, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 90’ını, K vitamini ihtiyacının ise yüzde 77’sini karşılayabiliyor. Brokoliyi öne çıkaran en önemli özellik ise “glukozinolat” ve onun türevi olan “sülforafan” bileşikleri. Bu maddelerin iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu ve kalp hastalıkları ile bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiler sunduğu bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

2. SARIMSAK: KÜÇÜK AMA ETKİSİ BÜYÜK

Binlerce yıldır hem mutfakta hem de tıbbi amaçlarla kullanılan sarımsak, düşük kalorisine rağmen oldukça zengin bir besin içeriğine sahip. Bir diş sarımsak yalnızca 4,5 kalori olmasına rağmen selenyum, C vitamini, B6 vitamini ve lif içeriyor. İçeriğindeki allisin maddesi, kan şekerini dengelemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, laboratuvar çalışmalarında güçlü bir kanser karşıtı etki gösterebileceği de belirtiliyor.

ZİRVEDE SU TERESİ

Besin yoğunluğu açısından listenin zirvesine ise çoğu kişinin adını bile sık duymadığı su teresi yerleşti. Sadece 4 kalori içeren bir bardak su teresi, kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için kritik olan günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 106’sını tek başına karşılayabiliyor.

Aynı zamanda C vitamini ile bağışıklık sistemini destekleyen, A vitaminiyle göz sağlığına katkı sağlayan bu yeşillik, güçlü fitokimyasallar içeriyor. Bu bileşiklerin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki oluşturabileceği ve antioksidan içeriği sayesinde hücre sağlığını desteklediği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE DOĞAL OLARAK YETİŞİYOR

Su teresi, genellikle temiz ve yavaş akan su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yetişen çok yıllık bir bitki olarak biliniyor. Türkiye’de ise özellikle Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde dere kenarları ve nemli alanlarda doğal olarak bulunabiliyor.

Uzmanlar, düşük kalorili olmalarına rağmen yüksek besin değerine sahip bu sebzelerin düzenli tüketilmesinin kalp sağlığından kan şekerine, iltihaplanmadan hücre yenilenmesine kadar pek çok alanda vücuda destek sağladığını vurguluyor. Bu nedenle sofralarda bu “gizli kahramanlara” daha fazla yer verilmesi öneriliyor.