En sağlıklı yumurta türü açıklandı: Gerçekten faydalı mı?

Yumurta, uzun yıllardır hem 'besin deposu' olarak övülen hem de kolesterol tartışmalarıyla gündeme gelen bir gıda. Peki gerçekten ne kadar sağlıklı ve hangi tür yumurta daha iyi? Beslenme uzmanı Melissa Jaeger, bu sorulara açıklık getirdi.

Sedef Karatay Bingül

'Yumurta sağlıklı mı?' sorusunun cevabı uzmanlara göre net: Evet. Beslenme uzmanı Jaeger, yumurtayı 'besin açısından güçlü bir kaynak' olarak tanımlıyor.

Yumurta; vücudun kendi başına üretemediği dokuz temel amino asidin tamamını içeren tam bir protein kaynağı.

Ayrıca:
Kullanıma hazır A vitamini
Kas gelişimi ve bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineraller içeriyor.

Ancak uzman, sağlıklı beslenmenin tek bir gıdaya değil, *genel dengeye bağlı olduğunu vurguladı. Bu denge sağlandığında yumurta, kalp dostu bir beslenmenin parçası olabilir.

EN SAĞLIKLI YUMURTA TÜRÜ HANGİSİ?

Tavuk, ördek ya da bıldırcın yumurtası arasında bazı farklar bulunuyor.

Örneğin:
Ördek yumurtası, tavuk yumurtasına göre daha büyük ve daha yağlıdır.

Ancak Jaeger’a göre asıl önemli olan bu değil: "Yumurtanın türünden çok, nasıl pişirildiği, porsiyon miktarı ve yanında ne tüketildiği daha belirleyicidir."

Yani en sağlıklı seçim, yumurtanın kendisinden ziyade tabağın bütünü ile ilgili.

PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ Mİ?

Haşlanmış, çırpılmış ya da kızartılmış yumurta arasında besin değeri açısından büyük fark yok.

Ancak:
Yağ veya tereyağı eklemek, kalori ve yağ oranını artırır
Sebzelerle tüketmek, lif alımını yükseltir.

Örneğin:
Poşe yumurta genellikle Hollandaise sosu, pastırma veya sosis ile servis edilir ve bu kombinasyon doymuş yağ açısından yüksektir.

Bunun yerine:
Tam buğday ekmeği + avokado + poşe yumurta

Yanında taze meyve daha dengeli bir öğün sunar.

YUMURTAYI DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRMENİN YOLU

Uzmanlara göre anahtar nokta: yanında ne yediğiniz.

Daha sağlıklı kombinasyonlar:

  • Avokado
  • Tam buğday ekmeği
  • Siyah fasulye
  • Sebzeler
  • Tatlı patates
  • Taze meyve

Kaçınılması önerilenler:
Sosis
Pastırma gibi doymuş yağ oranı yüksek besinler

PRATİK VE SAĞLIKLI YUMURTA ÖNERİLERİ

Haşlanmış yumurta: Salatalar veya hızlı atıştırmalıklar için ideal

Çırpılmış yumurta: İçine sebze ekleyerek protein + lif dengesi sağlanabilir

Uzman önerisi:Yağlanmış bir kaseye yumurta, sebze ve biraz sıvı ekleyip kısa aralıklarla pişirmek, hızlı ve dengeli bir seçenek sunar.

Yumurtanın türünden çok:
Nasıl pişirildiği
Ne ile birlikte tüketildiği sağlık açısından belirleyici.

Protein ve lif açısından dengeli bir tabak oluşturduğunuz sürece, ister haşlanmış ister çırpılmış olsun, yumurta günlük beslenmede güçlü bir müttefik olmaya devam ediyor.

