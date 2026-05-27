Kurban etini yıkamak doğru mu?

Uzmanlar, etin kesimden sofraya uzanan süreçte doğru şekilde muhafaza edilmesi ve hazırlanmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kurban eti yıkanmalı mı? İşte merak edilenler…

Sedef Karatay Bingül

Kurban etinin hijyen koşulları, dinlendirme süresi ve pişirme yöntemleri konusunda yapılan yanlış uygulamaların hem besin değerini düşürdüğü hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar, vatandaşların bayram boyunca et tüketiminde bazı önemli kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"KURBAN ETİ YIKANMAMALI"

Uzmanlar, kurban etinin yıkanmasının doğru bir yöntem olmadığını belirtti. Kesim sonrası etin işlenmesi için yaklaşık 3-4 saat beklenmesi gerektiğine dikkat çekilirken, et üzerinde kirli bölgeler bulunması halinde yıkamak yerine o kısmın kesilerek uzaklaştırılması önerildi.

Etin yıkanmasının, yüzeyde bulunan bakterilerin mutfak ortamına yayılmasına ve mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceği ifade edildi. Bu nedenle hijyen açısından etin suyla temas ettirilmemesi tavsiye ediliyor.

PİŞİRME YÖNTEMİ SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Kurban etinin pişirilmesinde haşlama, fırınlama ve ızgara gibi sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar, özellikle kızartma ve yoğun kavurma işlemlerinden kaçınılmasını öneriyor.

Mangal yaparken ise et ile kömür arasında yaklaşık 15 santimetre mesafe bırakılması gerektiği vurgulandı. Etlerin kömürleşecek kadar pişirilmesi, kanser riskini artıran zararlı maddelerin oluşmasına yol açabilir.

Ayrıca etin ateşe fazla yakın tutulması; B1, B12 vitamini ve folik asit gibi önemli besin öğelerinde kayba neden olabiliyor.

ET YEMEKLERİNE EKSTRA YAĞ EKLENMEMELİ

Etle hazırlanan sebze ve baklagil yemeklerinde ilave yağ kullanımına gerek olmadığı belirtildi. Özellikle tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağ gibi katı yağların tercih edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan kavurmanın ise ekstra yağ eklenmeden, etin kendi suyu ve yağıyla kısık ateşte pişirilmesi öneriliyor.

KURBAN ETİ NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Uzmanlara göre kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemeli. Etin yaklaşık 12 ila 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor.

Bu süreçte hayvanda kesim sonrası oluşan ve 'ölüm katılığı' olarak bilinen 'rigor mortis' durumu azalıyor. Böylece et daha yumuşak hale gelirken sindirimi de kolaylaşıyor.

"HEMEN TÜKETMEK SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR"

Uzmanlara göre, kesimin hemen ardından tüketilen etin sert yapıda olması nedeniyle sindirim sistemini zorlayabileceği belirtildi. Dinlendirilmeden tüketilen kurban eti; şişkinlik, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Uzmanlar, özellikle bayramın ilk günü aşırı et tüketiminden kaçınılması ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

