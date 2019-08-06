En sağlıklısından: Ev yapımı tavuk bulyon

En sağlıklı tavuk bulyon, içinde ne olduğunu bildiğiniz ve kendi mutfağınızda yaptığınız sevgili okur. Siz de yemeklerinizin tadını ikiye katlamak istiyorsanız tarifi bir kenara not edin:
MALZEMELER
Bir bütün tavuğun kemiği
Bir adet pırasa
Bir adet havuç
Bir adet kereviz
Bir adet soğan
Üzeri geçene kadar soğuk su
Baharat bohçası
Bir adet bone
Mutfak ipi
Tane karabiber
Sarımsak
Maydanoz sapı
Kekik
YAPILIŞI
Sebzeleri çok az yağda soteleyin. Pişmesi en zor olandan başlayarak soteleyebilirsiniz. Üzerine soğuk suyu koyun. Tavuk kemiğini içine yerleştirin.
Kısık ateşte kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpük ve yağları bir kaşık yardımıyla alın. Baharat bohçasını içine koyun. 2 saat kısık ateşte kaynatın. Ara ara oluşan köpükleri kaşıkla alın.
Soğuduktan sonra süzüp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.
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