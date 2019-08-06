En sağlıklısından: Ev yapımı tavuk bulyon

En sağlıklı tavuk bulyon, içinde ne olduğunu bildiğiniz ve kendi mutfağınızda yaptığınız sevgili okur. Siz de yemeklerinizin tadını ikiye katlamak istiyorsanız tarifi bir kenara not edin:

MALZEMELER

Bir bütün tavuğun kemiği

Bir adet pırasa

Bir adet havuç

Bir adet kereviz

Bir adet soğan

Üzeri geçene kadar soğuk su

Baharat bohçası

Bir adet bone

Mutfak ipi

Tane karabiber

Sarımsak

Maydanoz sapı

Kekik

YAPILIŞI

Sebzeleri çok az yağda soteleyin. Pişmesi en zor olandan başlayarak soteleyebilirsiniz. Üzerine soğuk suyu koyun. Tavuk kemiğini içine yerleştirin.

Kısık ateşte kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpük ve yağları bir kaşık yardımıyla alın. Baharat bohçasını içine koyun. 2 saat kısık ateşte kaynatın. Ara ara oluşan köpükleri kaşıkla alın.

Soğuduktan sonra süzüp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

