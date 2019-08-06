YEMEK

En sağlıklısından: Ev yapımı tavuk bulyon

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 06.08.2019 16:02 | Son Güncelleme

Mutfağınızda bildiğiniz malzemeleri kullanarak oldukça sağlıklı tavuk bulyon hazırlamaya ne dersiniz? Öyleyse başlayalım!

En sağlıklı tavuk bulyon, içinde ne olduğunu bildiğiniz ve kendi mutfağınızda yaptığınız sevgili okur. Siz de yemeklerinizin tadını ikiye katlamak istiyorsanız tarifi bir kenara not edin:

MALZEMELER

Bir bütün tavuğun kemiği
Bir adet pırasa
Bir adet havuç
Bir adet kereviz
Bir adet soğan
Üzeri geçene kadar soğuk su
Baharat bohçası
Bir adet bone
Mutfak ipi
Tane karabiber
Sarımsak
Maydanoz sapı
Kekik

YAPILIŞI

Sebzeleri çok az yağda soteleyin. Pişmesi en zor olandan başlayarak soteleyebilirsiniz. Üzerine soğuk suyu koyun. Tavuk kemiğini içine yerleştirin.

Kısık ateşte kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpük ve yağları bir kaşık yardımıyla alın. Baharat bohçasını içine koyun. 2 saat kısık ateşte kaynatın. Ara ara oluşan köpükleri kaşıkla alın.

Soğuduktan sonra süzüp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

Günün tarifi: Saksıda kakaolu pudingGünün tarifi: Saksıda kakaolu puding
10-22 yaş aralığında olanlar için boy uzatma kürü10-22 yaş aralığında olanlar için boy uzatma kürü
Herkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımıHerkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk suyu tavuk suyu nasıl yapılır ev yapımı tavuk suyu

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Meyve suyu hakkında bunları biliyor musunuz?

Meyve suyu hakkında bunları biliyor musunuz?

Bir de bu halini deneyin! Halsizlik diye bir şey kalmayacak

Bir de bu halini deneyin! Halsizlik diye bir şey kalmayacak

Ne çibörek ne de çiğ börek! Asıl adı...

Ne çibörek ne de çiğ börek! Asıl adı...

Her gün bir bardak yediğinizde bakın neler oluyor

Her gün bir bardak yediğinizde bakın neler oluyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tahmin bile edemezdik! Her sabah bayıla bayıla yiyoruz ama...

Tahmin bile edemezdik! Her sabah bayıla bayıla yiyoruz ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kıyır kıyır pastane poğaçası nasıl yapılır?

Kıyır kıyır pastane poğaçası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam seyirlik: Saksıda kakaolu puding

Günün tarifi: Saksıda kakaolu puding

Diyetisyen onaylı: 10-22 yaş aralığında olanlar için boy uzatma kürü

10-22 yaş aralığında olanlar için boy uzatma kürü

Farklılık arayanlar için: Buz kalıbında pizza nasıl yapılır?

Herkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımı

Dünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da var

Dünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da var

Her sabah bayıla bayıla yediğimiz Ezine peyniri bakın nasıl yapılıyormuş

Tahmin bile edemezdik! Her sabah bayıla bayıla yiyoruz ama...

Ütüden gelen lezzet: Balaban kebabı

30 yıldır bu yöntem kullanılıyor! Lezzeti ütüden geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.