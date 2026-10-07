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Kuzu eti tadında mantar! Kilosu 500 TL: Faydaları saymakla bitmiyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağışların ardından sezonun ilk çıntarları ormanlık alanlarda çıkmaya başladı. Ormanlardan toplanıp pazar tezgahlarına getirilen çıntarların kilosu 500 TL'den satışa sunuldu.

Kuzu eti tadında mantar! Kilosu 500 TL: Faydaları saymakla bitmiyor

Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar sezonu başladı. Menteşe’nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

Kuzu eti tadında mantar! Kilosu 500 TL: Faydaları saymakla bitmiyor 1

YAĞIŞLAR ARTTIKÇA BEREKET ARTACAK

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor.

Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.

Kuzu eti tadında mantar! Kilosu 500 TL: Faydaları saymakla bitmiyor 2

İŞTE MUCİZEVİ FAYDALARI:

Uzmanlar, kuzu etine benzer tadıyla sofraları süsleyen çıntar mantarının sağlığa olan faydalarını şu şekilde sıralıyor:

• Doğal Demir Deposu: Yüksek demir oranı sayesinde kansızlık (anemi) problemi yaşayanlar için güçlü bir destekçi.

• Bağışıklık Kalkanı: İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudun mevsimsel hastalıklara karşı direncini artırıyor.

• Kalp Dostu ve Kolesterol Düşürücü: Zengin lif ve potasyum yapısıyla kan basıncını düzenleyerek kalp-damar sağlığını koruyor.

• Diyetlerin Vazgeçilmezi: 100 gramında sadece 25 kalori barındıran çıntar, düşük kalorisiyle kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Muğla mantar fayda kuzu şifa et bulyon
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