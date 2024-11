En seksi kadın seçilmişti! Elbisesinde dikiş dâhi yok... Teyana Taylor baştan aşağı kesik elbisesiyle geceye damga vurdu! Göğüs altı dekoltesi nefes kesti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti. Bu unvan ile dikkatleri üzerine bir kez daha çeken Taylor şimdilerde cesur seçimleriyle adından söz ettiriyor.

Her giydiği, her açıklaması ve adeta her adımı olay olan ünlü isim son olarak katıldığı özel bir gecedeki cesur tarzı ile gündem oldu.

Teyana Taylor, vücudunu saran tamamen kesiklerden oluşan pencere detaylı siyah elbisesi ile geceye damga vurdu.

Ünlü şarkıcı dikiş dâhi olmayan elbisesini siyah paltosu ve Retro gözlükleri ile kombinledi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'yine harika görünüyorsun', 'çok iddialı', 'aşırı seksi görünüyor', 'çok iyi kombin' gibi yorumlar yapıldı.

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı.