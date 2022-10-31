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'En seksi' şeytan! Ödüllü kalçasını sergilemekten geri durmadı

31.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı model Claudia Alende, Los Angeles'ta Cadılar Bayramı kutlamalarında şeytan ateşi kırmızısı kostümüyle kıvrımlarını gözler önüne serdi.

'En seksi' şeytan! Ödüllü kalçasını sergilemekten geri durmadı

Brezilyalı model Claudia Alende, Los Angeles'ta Cadılar Bayramı için kutlaması için dolu partiye giderken şeytan ateşi kırmızısı kostümüyle kıvrımlarını gözler önüne serdi.

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Model, Hollywood Hills'de P Diddy'nin Joker olarak katıldığı ve daha birçok ünlü ismin katıldığı partiden ayrılırken objektiflere yakalandı.

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Claudia Alende ilk kez 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen 'Miss BumBum' yarışmasında ismini duyurdu.

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Brezilya'nın en güzel kalçasının seçildiği yarışmada 2014'ün en güzel kalçası Claudia Alende'ninki seçilmişti.

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Ünlü isim yine kalçasını gözler önüne sermekten geri duymadı.

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Cadılar Bayramı Model

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