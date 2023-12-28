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En Son Babalar Duyar'ın mavi saçlı asi kızı Defne yıllar sonra ortaya çıktı! Burçak Işımer'in son hali görenleri şaşırttı

28.12.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi ekrana geldiği dönemde büyük bir ilgiyle izleniyordu. Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ali Sunal ve Arzu Balkan gibi ünlü isimleri yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizide Defne karakterini canlandıran Burçak Işımer'in son hali görenleri şaşırttı.

En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı. Tarzı ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Işımer, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

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En Son Babalar Duyar dizisinden sonra ekrana ara veren Işımer, artık bambaşka bir iş yapıyor.

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Bu dizinin yanı sıra Yeditepe İstanbul, Vay Anam Vay, Affedilmeyen, Canım Kocacım ve Koçum Benim gibi yapımlarda da rol alan ünlü isim, tüp kullanmadan kostümlü olarak yaptığı dalışlarda çekilen fotoğraflarıyla beğeni toplamıştı.

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OYUNLAR İÇİN DANS KOREOGRAFİSİ HAZIRLIYOR

Şu an 47 yaşında olan ünlü isim, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşıyor. Bale sanatçılığı yapan Işımer, dans okulu işletiyor.

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EN SON BABALAR DUYAR'IN ASİ KIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Ünlü isim, aynı zamanda oyunlar için dans koreografisi hazırlıyor.

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