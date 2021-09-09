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En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

09.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun, İpek adında bir de kızı bulunuyor.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Türk dizilerinin efsaneleri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'da Ceren karakterine hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı, son görüntüsüyle şaşırttı. Kilolu haliyle akıllara kazınan 1 çocuk annesi Azaklı'nın, yıllar içindeki değişimi 'hey gidi yıllar' dedirtti. İşte Jale Azaklı'nın son hali:

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

1994 doğumlu oyuncu, En Son Babalar Duyar dizisinde Kadir ve Hülya çiftinin kızı olarak yer almıştı.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan Azaklı, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Şimdilerde mutlu bir evliliği olan Azaklı, ayrıca İpek adında bir kız çocuğu annesi.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Bir dönemin çocuk yıldızı, Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

EN SON BABALAR DUYAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

En Son Babalar Duyar'da; biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın neşeli ve telaşlı yaşamı, komşuları ve akrabalarıyla olan ilişkileri anlatılmıştır. Daha sonra Kadir'in işleri ve üçkâğıtları, ailesi ve özellikle babası ile ilişkileri yer almıştır.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

EN SON BABALAR DUYAR KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Dizide Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Ali Sunal, Burçak Işımer, Cansın Özyosun gibi oyuncular rol aldı. 1. sezon TRT 1'de yayımlandı ve burada Haziran 2003'e kadar 41 bölüm sürdü ve sezon finali yaptı.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Eylül 2003'te 42. bölümden itibaren Star TV'de yayımlanmaya başladı, Star TV'ye geçince bölüm numarası tekrar 1'den başladı. 2004 yılında ana karakterler Ayşegül Atik, Ali Erkazan ve Ali Sunal'ın diziden ayrılması ile beraber dizinin konusu değişmiş Levent Ülgen ana karakter konumuna gelmiştir.

En Son Babalar Duyar'ın tombul Ceren'i bir içim su oldu!

Selahattin Taşdöğen ve Zerrin Epikmen, Kadir'in anne ve babası rolüyle diziye katılmıştır. Burada da Aralık 2006'ya kadar 4 sezon 159 bölüm sürdü. 5 senede 200 bölüme ulaşıldı ve dizi 200. bölümüyle Star TV'de sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Ayşegül Atik Levent Ülgen
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