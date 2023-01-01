En son Hamza Hamzaoğlu başarmıştı... Bu şampiyonluğun habercisi! Galatasaray taraftarı ayaklandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken, son oynadığı mücadelede Sivasspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 2022 yılını zirvede tamamlayarak, yeni yıla lider olarak girmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar ligin 17. haftasında karşılaşacak Ankaragücü mücadelesi için hazırlıklarına hız kesmeden başlarken, o istatistik Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça sevindirdi...

ŞAMPİYONLUK YAKIN...

Ligde oynadığı son 5 mücadeleden galibiyetle ayrılarak yakaladığı galibiyet serisiyle bileği bükülmeyen Galatasaray, son 40 yılda 15. kez yeni yıl öncesi liderlik koltuğunun sahibi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar daha önce 14 kez lider olarak girdiği yeni yılda, sezonu 8 kez şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Öte yandan Galatasaray, 14 kez lider olarak girdiği yeni yılda sezonu 4 kez ikinci, 2 kez de üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN İSTATİSTİK

Sarı-Kırmızılılar, ikinci bitirdiği 1985-1986 ve 2020-2021 sezonlarında şampiyonluğu averajla kaçırmıştı. 2023'e de lider başlayacak olan Galatasaray'da bu veriler bir anlamda şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor.

HAMZA HAMZAOĞLU BAŞARMIŞTI!

Son 5 haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor. Yani son 7 resmi maçını kazanan Cim Bom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve yine çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı. Daha önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.



