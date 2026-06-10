En sulu karpuzu 10 saniyede bulma yöntemi

Karpuz seçerken en önemli noktalardan biri “olgunluk işaretleri”dir. Kabuk rengi, ağırlık hissi, alt kısmındaki leke ve ses testi gibi yöntemler doğru karpuzu bulmada belirleyici olur. Bu 5 püf noktasına dikkat ederek en tatlı karpuzu satın alabilirsiniz.
Karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı alan ne kadar koyuysa, karpuz o kadar uzun süre güneşte olgunlaşmış demektir. Beyaza yakın lekeler ise erken hasada işaret eder.
Aynı boyuttaki karpuzlardan daha ağır olanlar genellikle daha sulu ve olgun olur. Hafif karpuzlar ise çoğu zaman içi boş veya tatsız çıkabilir.
Karpuza vurulduğunda tok ve dolgun bir ses gelmesi, içinin sulu ve olgun olduğunu gösterir. Boş ve ince ses ise ham veya kuru karpuz ihtimalini artırır.
Belirgin ve düzenli çizgilere sahip karpuzlar genellikle daha dengeli büyümüştür. Mat ve doğal kabuk yapısı da olgunluk göstergesidir.
Sapı kurumuş karpuzlar genellikle tam olgunlaşmış olur. Yeşil sap ise erken koparıldığını gösterebilir.
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