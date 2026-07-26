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Kilosu 15 TL'ydi tek kuruş almadı: 1 ton karpuzu 1 saatte bedavaya dağıttı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, yaklaşık 1 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Karpuzlar, 1 saat içinde tükendi.

Kilosu 15 TL'ydi tek kuruş almadı: 1 ton karpuzu 1 saatte bedavaya dağıttı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Mudurnu’da etkili olan kuvvetli sağanak, ilçe pazarında su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşarken, vatandaşların pazardan ayrılmasıyla satışlar durma noktasına geldi. Pazarda esnaflık yapan Ömer Faruk Meşelikaş da, tezgâhında ve kamyonunda bulunan yaklaşık 1 ton karpuzu akşam saatlerinde ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Kilosu 15 TL ydi tek kuruş almadı: 1 ton karpuzu 1 saatte bedavaya dağıttı! 1

BEDAVA KARPUZU DUYAN KOŞTU

Dağıtımı duyan vatandaşlar, kamyonun çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen karpuzlar, yaklaşık 1 saat içinde tükendi. Karpuzları alan vatandaşlar, Meşelikaş’a ve diğer pazarcı esnafına teşekkür etti.

Kilosu 15 TL ydi tek kuruş almadı: 1 ton karpuzu 1 saatte bedavaya dağıttı! 2

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