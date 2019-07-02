En tatlı diyet: 5 günde 5 kilo verdirdiği iddia edilen kavun diyeti

A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot ve brom bakımından zengin olan kavun, zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına da iyi geliyor.
Yaz diyetlerinden biri olan kavun diyetinin iddiası ise büyük. Ancak bu diyeti yapmadan önce sağlığınız için doktora danışmanızda fayda var. Özellikle herhangi bir rahatsızlığınız var ya da düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız kavun diyetinden uzak durmalısınız.
Kahvaltı:
İstediğiniz kadar kavun
Bir fincan yeşil çay (şekersiz)
Ara öğün:
1 kase yarım yağlı ya da light yoğurt
Öğle yemeği:
100 gram yağsız bir şekilde pişirilmiş tavuk
Bir porsiyon kavun
1 fincan şekersiz çat
Ara öğün:
İstediğiniz kadar kavun
Akşam yemeği:
100 gram ızgara tavuk ya da balık
Çoban salatası
Bir porsiyon kavun
Tercih edilecek olan kavun diyetinde karnı tok tutması ve enerji sağlaması için olgun kavunlar seçilmelidir. Ancak içindeki şekerin kilo vermeyi zorlaştırmaması için 3 öğünün 2'sinde daha az olgunlaşan kavunları tüketmeniz tavsiye edilir.
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