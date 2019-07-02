En tatlı diyet: 5 günde 5 kilo verdirdiği iddia edilen kavun diyeti

A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot ve brom bakımından zengin olan kavun, zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına da iyi geliyor.

Yaz diyetlerinden biri olan kavun diyetinin iddiası ise büyük. Ancak bu diyeti yapmadan önce sağlığınız için doktora danışmanızda fayda var. Özellikle herhangi bir rahatsızlığınız var ya da düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız kavun diyetinden uzak durmalısınız.

Kavun diyeti detayları;

Kahvaltı:

İstediğiniz kadar kavun

Bir fincan yeşil çay (şekersiz)

Ara öğün:

1 kase yarım yağlı ya da light yoğurt

Öğle yemeği:

100 gram yağsız bir şekilde pişirilmiş tavuk

Bir porsiyon kavun

1 fincan şekersiz çat

Ara öğün:

İstediğiniz kadar kavun

Akşam yemeği:

100 gram ızgara tavuk ya da balık

Çoban salatası

Bir porsiyon kavun

Tercih edilecek olan kavun diyetinde karnı tok tutması ve enerji sağlaması için olgun kavunlar seçilmelidir. Ancak içindeki şekerin kilo vermeyi zorlaştırmaması için 3 öğünün 2'sinde daha az olgunlaşan kavunları tüketmeniz tavsiye edilir.



