En tatlı geleneklerimizden biri: Lohusa şerbeti nedir? Ne için yapılır?

Yeni doğum yapan kişileri ziyaret ettiğinizde ikram edilen kırmızı tatlı içecek, oldukça eski bir tarihe sahip. Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen bir kültür unsurudur. Soğuk veya sıcak bir şekilde, küçük bardaklarda ikram edilir. Bazı aileler ziyaretçilerine ikram etmekle kalmaz, evlerine de gönderir. Bebeğin cinsiyeti erkek ise boğaz kısmına tülbent bağlanır, kız ise kapağı tülbent ile örtülür.

Lohusa şerbetinin içeriğini; baharat karışımları ve şeker oluşturur. Kızılcık, kızamık ya da lohusa şekeri olarak adlandırılan şeker, su, karanfil ve tarçın kullanılır. İsteğe göre farklı baharatlar da eklenebilir. Günümüzde hazırlanan lohusa şerbetlerine koyu kırmızı renk vermeleri adına gıda boyaları da katılabiliyor.

Neden annelere lohusa şerbeti içirilir?

Bu soruya cevap olacak pek çok neden var;

Doğum yapan annenin sütünü artırabiliyor ve anne sütünü bebek için çok daha lezzetli hale getirdiği söyleniyor.

Son derece doğal ürünlerle hazırlandığında sütün kalitesini artırır.

En güzel nedenlerden biri de bebekte gaz oluşmasının önüne geçmesidir. Şerbet, anneyi rahatlatır. Annenin psikolojik olarak sağlıklı olması demek bebeklerin bağırsak hareketlerinin de sağlıklı olması anlamına gelir.

Tatlı olması nedeniyle annelerin şeker ihtiyacını bastırır.

Bir diğer etkisi de mide rahatsızlıklarına iyi gelmesidir.

İçerdiği baharatlar sayesinde direnç kazandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Lohusa şerbeti içmek için illa doğum yapmak, ya da yeni doğan ziyareti gerçekleştirmenize gerek yok :) İstediğiniz her zaman hazırlayıp tüketebilirsiniz.