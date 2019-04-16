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En uygun otomobiller! Fiyatları 6 ila 18 bin arasında değişiyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 16.04.2019 08:00 | Son Güncelleme

Öğrenciler, acemi şoförler ve düşük bütçeli araç sahibi olmak isteyenler internette uygun fiyatları otomobilleri arıyor. İşte 6 bin ile 18 bin TL arası fiyatlarla satılan otomobiller...

En uygun otomobiller! Fiyatları 6 ila 18 bin arasında değişiyor

1) 2004-2005 model Citroen C3: 18 bin TL

1

2) 2004-2005 model Chevrolet Kalos: 17 bin TL

2

3) 1997-1998 model Fiat Tipo: 16 bin TL

3

4) 2001 model Skoda Fabia: 16 bin TL

4

5) 1998-2000 model Ford Fiesta: 14 bin TL

5

6) 1993-1995 model Opel Astra: 14 bin TL

6

7) 1997-1998 model Peugeot 106: 14 bin TL

7

8) 1998-2000 model Hyundai Atos: 13 bin TL

8

9) 1997-1998 model Volkswagen Polo: 13 bin TL

9

10) 1998-2000 model Ford Ka: 13 bin TL

10

11) 1995-1997 model Renault Clio: 12 bin TL

11

12) 1993-1995 model Opel Corsa: 12 bin TL

12

13) 1996-2000 model Fiat Uno: 10 bin TL

13

14) 1993-1995 model Lada Samara: 6 bin TL

14

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
20-25 yıllık arabaları millete layık görüyorsunuz utanmadan. fikirleriniz bile fakir ....
Almanyada falan sokakta yaşayanların aldığı arabalar :)
Hangi ülkeye ait fiyatlar bunlar
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