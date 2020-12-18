En uzun geceyi Red Bull kanallarında karşıla

Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, Red Bull Türkiye’nin TikTok hesabı üzerinde dans tutkunlarını harekete çağırıyor. Red Bull Türkiye Twitch kanalı ise, ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘’RIP’’ Tepe ve Alp TV oyunseverlere keyifli deneyimler sunacak.

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta Red Bull Türkiye’nin sosyal medya kanallarında dinamik ve capcanlı etkinlikler gerçekleşecek. Akşamın ilk saatlerinden ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programı Red Bull Türkiye’nin TikTok ve Twitch kanallarını takip eden herkesin katılımına açık olacak.

Geceye hareketli bir başlangıç

Yılın en uzun gecesinde dansa meydan okumak isteyenler için Red Bull Türkiye TikTok hesabı üzerinden 21 Aralık Pazartesi günü hareketli bir etkinlik düzenlenecek. En uzun gecenin yıldızı olmak için 18.00’dan ertesi sabah 7.00’a kadar sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, takipçileri belirledikleri koreografiye davet edecek. Koreografiyi TikTok’ta düet özelliği kullanarak #enuzungece hashtagi ile Red Bull Türkiye Tiktok hesabını etiketleyerek paylaşanlar arasından bir kişi Red Bull Dans kiti kazanacak.