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En uzun geceyi Red Bull kanallarında karşıla

Red Bull Red Bull 18.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
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En uzun geceyi Red Bull kanallarında karşıla

Yılın en uzun gecesi, Red Bull Türkiye sosyal medya kanallarında farklı etkinliklerle karşılanıyor. 21 Aralık Pazartesi gecesini; danstan gaming’e uzanan çeşitli etkinliklerle geçirecek takipçileri Red Bull Türkiye’nin sosyal medya kanalları, #enuzungece’nin yıldızı olmaya davet ediyor.

Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, Red Bull Türkiye’nin TikTok hesabı üzerinde dans tutkunlarını harekete çağırıyor. Red Bull Türkiye Twitch kanalı ise, ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘’RIP’’ Tepe ve Alp TV oyunseverlere keyifli deneyimler sunacak.

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta Red Bull Türkiye’nin sosyal medya kanallarında dinamik ve capcanlı etkinlikler gerçekleşecek. Akşamın ilk saatlerinden ertesi sabaha kadar sürecek Red Bull #EnUzunGece programı Red Bull Türkiye’nin TikTok ve Twitch kanallarını takip eden herkesin katılımına açık olacak.

Geceye hareketli bir başlangıç

Yılın en uzun gecesinde dansa meydan okumak isteyenler için Red Bull Türkiye TikTok hesabı üzerinden 21 Aralık Pazartesi günü hareketli bir etkinlik düzenlenecek. En uzun gecenin yıldızı olmak için 18.00’dan ertesi sabah 7.00’a kadar sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının yetenekli isimleri Berk Çiçekgil ve Selen Öztürk, takipçileri belirledikleri koreografiye davet edecek. Koreografiyi TikTok’ta düet özelliği kullanarak #enuzungece hashtagi ile Red Bull Türkiye Tiktok hesabını etiketleyerek paylaşanlar arasından bir kişi Red Bull Dans kiti kazanacak.

Oyunseverler Red Bull Türkiye Twitch kanalında buluşacak

Red Bull Türkiye Twitch kanalında da oyunseverleri sürprizler bekliyor. Ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berk ‘’RIP’’ Tepe ve AlpTV sıradışı bir kapışmanın kahramanları olacaklar. Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 2 takıma ayrılarak mücadele edecekler. 21 Aralık Pazartesi gecesi saat 19.00’da başlayacak canlı yayın 21.30'a kadar sürecek ve Red Bull Türkiye'nin Twitch kanalından canlı izlenebilecek.

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