En vahşi tatil beldeleri açıklandı! Otelden sıkılanlara duyurulur

Vahşi doğada seyahat yapmak isteyen turistler için gözde ülke sıralamasının zirvesine bu yıl Finlandiya otururken, ikincisi ve üçüncüsü ise sırasıyla İsveç ile Brezilya oldu. Liste hazırlanırken ülkelerde bulunan ulusal park sayısı, yeşil ve orman alanlarının varlığı, çevresel sürdürülebilirlik, hayvan ve bitki çeşitliliği gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Sıralamada yer alan ilk 15 ülke...

15. Fransa: Fransa'nın güneyindeki lavanta tarlası.

14. Rusya: Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nde yer alan Kızıl-Çin Vadisi

13. Slovakya: Slovakya'daki Yüksek Tatra Dağları

12. Venezüella: Venezüella'daki bir ormanda yaşayan papağan.

11. İtalya: İtalya'daki bir dağlık göl manzarası.

10. Slovenya: Slovenya'nın bir ormanında kameraya yakalanan tilki

9. Polonya: Polonya'nın güneybatısındaki Sudetes dağ sisteminin bir dağlık bölgesi Krkonoše'de orman manzarası.

8. Almanya: Almanya'nın güneyinde yer alan Tuttlingen ilçesi yeşil alanları ve ulusal parklarıyla biliniyor.

7. İspanya: İspanya'nın Ekstremadura bölgesinden bir kare.

6. Norveç

5. ABD: ABD'de bir göl kenarında dolaşan bozayı

4. Kanada: Kanada'dan dağ manzarası

3. Brezilya

2. İsveç: İsveç'teki bir ormanda kameraya yakalanan geyik yavrusu

1. Finlandiya: Vahşi doğa gezileri için en iyi ülkeler sıralamasında zirveye oturan Finlandiya'nın doğa manzarası.





