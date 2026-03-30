En zararlı peynir türü açıklandı: Her gün tüketiyoruz ama risk büyük

Peynir, Türk kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Uzmanlar, eritme ve üçgen peynir gibi işlenmiş peynir ürünlerinin yüksek tuz ve katkı maddesi içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu ürünlerin sık tüketiminin bazı sağlık riskleriyle ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir çeşitleri, içeriklerine göre farklı sağlık etkileri yaratabiliyor. Beslenme uzmanları, özellikle eritme peynir ve üçgen peynir olarak bilinen işlenmiş ürünlerin üretim süreci ve içerikleri nedeniyle diğer peynir türlerinden ayrıldığını vurguluyor.

İŞLENMİŞ PEYNİRLERDE KATKI MADDELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre eritme peynirler, farklı peynirlerin işlenerek yeniden şekillendirilmesiyle elde ediliyor. Bu süreçte kıvam artırıcılar, emülgatörler ve koruyucu maddeler kullanılabiliyor. Bu içerikler, ürünün raf ömrünü uzatırken besin değerinin doğal peynirlere kıyasla daha düşük olmasına neden olabiliyor.

YÜKSEK TUZ ORANI RİSK OLUŞTURABİLİR

Eritme ve üçgen peynirlerin genellikle yüksek sodyum içerdiği belirtiliyor. Aşırı tuz tüketimi ise yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp ve damar hastalıkları açısından risk faktörleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin özellikle günlük tüketim miktarına dikkat edilerek tüketilmesini öneriyor.

DOĞAL PEYNİRLER ÖNERİLİYOR

Beslenme uzmanları, daha dengeli bir beslenme için beyaz peynir, kaşar peyniri ve lor peyniri gibi daha az işlenmiş seçeneklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu ürünlerin protein ve kalsiyum açısından daha zengin olduğu ifade ediliyor.

ARAŞTIRMALAR İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların yoğun tüketiminin çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu nedenle paketli ve işlenmiş ürünlerin tüketiminde denge sağlanması ve etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

