Bayramda etin yanında mutlaka bunu tüketin

Uzmanlar, bayram döneminde yoğun et tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Etin yanında salatada kullanacağınız bu 3 malzeme sindirimi kolaylaştırıyor.

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimi, mide ve sindirim sistemi üzerinde yük oluşturabiliyor. Beslenme uzmanları, et yemeklerinin yanında lifli ve ferahlatıcı besinlerin tüketilmesinin sindirimi kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.

ROKA SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre roka, lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda içeriğindeki vitamin ve minerallerle sofralarda sık tercih ediliyor.

SUMAK

Sumak, özellikle et yemeklerinin yanında kullanılan geleneksel baharatlar arasında yer alıyor. Ekşimsi aromasıyla iştah açıcı bir tat sunarken, bazı uzmanlar sindirim üzerinde destekleyici etkileri olabileceğini belirtiyor.

LİMON HAFİFLİK HİSSİ SAĞLAYABİLİYOR

Limon suyu ile hazırlanan salataların, ağır yemeklerden sonra daha hafif hissetmeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca limonun, yemeklere taze bir aroma kattığı belirtiliyor.

Bayram boyunca kontrolsüz et tüketiminden kaçınılması gerektiği vurgulanırken, etin yanında sebze ve salata tüketiminin artırılmasının daha dengeli bir beslenme sağlayabileceği belirtiliyor.

Beslenme uzmanları, bayram sofralarında yalnızca et ağırlıklı değil, lif ve sıvı açısından dengeli bir beslenme düzeni oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Düzenli su tüketimi ve hafif yürüyüşlerin de sindirim sistemini destekleyebileceği ifade ediliyor.

