Herkes yiyor ama bağırsağı mahvediyor! Tostu böyle yemeyin

University College Dublin’den araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkiler incelendi. Mikrobiyom; sindirim sistemi içinde bulunan bakteri ve diğer mikroorganizmaların oluşturduğu karmaşık yapı olarak biliniyor ve bağışıklık sistemi ile ruh hali dahil birçok alanı etkileyebiliyor.

Araştırmada 69 gönüllü 6 hafta boyunca takip edildi. Katılımcıların bir grubu günde 120 gram eritilmemiş cheddar tüketirken, diğer grup aynı miktarı eritilmiş formda tüketti.

ERİTİLMEMİŞ PEYNİR DAHA SAĞLIKLI ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre, eritilmemiş cheddar tüketen kişilerde bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin arttığı ve mikrobiyom dengesinin daha iyi korunduğu görüldü. Ancak peynir eritildiğinde bu etkinin büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.

Bilim insanları, ısıtma işleminin peynirin yapısını değiştirdiğini ve faydalı besinlerin vücut tarafından daha zor alınmasına yol açabileceğini belirtti.

“YAPI BOZULUYOR” AÇIKLAMASI

Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan raporda araştırmacılar, “Cheddar eritildiğinde yoğun yarı katı yapı bozulur ve daha gevşek bir form alır. Bu durum, bakteriyel çeşitliliğin artmamasını kısmen açıklayabilir” ifadelerine yer verdi.