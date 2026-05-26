YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Herkes yiyor ama bağırsağı mahvediyor! Tostu böyle yemeyin

Peynirli tost, birçok kişinin favorisi hatta kahvaltıların aranan tercihi. Ancak yapılan yeni bir araştırma bu sevilen lezzetle ilgili dikkat çeken bulgular ortaya koydu. Bilim insanlarına göre eritilmemiş cheddar peynirinin bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunurken, peynirin eritilerek tüketilmesinin bu faydayı azalttığı hatta zarara sebep olduğu tespit edildi.

Herkes yiyor ama bağırsağı mahvediyor! Tostu böyle yemeyin
Çiğdem Berfin Sevinç

University College Dublin’den araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkiler incelendi. Mikrobiyom; sindirim sistemi içinde bulunan bakteri ve diğer mikroorganizmaların oluşturduğu karmaşık yapı olarak biliniyor ve bağışıklık sistemi ile ruh hali dahil birçok alanı etkileyebiliyor.

Araştırmada 69 gönüllü 6 hafta boyunca takip edildi. Katılımcıların bir grubu günde 120 gram eritilmemiş cheddar tüketirken, diğer grup aynı miktarı eritilmiş formda tüketti.

Herkes yiyor ama bağırsağı mahvediyor! Tostu böyle yemeyin 1

ERİTİLMEMİŞ PEYNİR DAHA SAĞLIKLI ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre, eritilmemiş cheddar tüketen kişilerde bağırsak bakterilerinin çeşitliliğinin arttığı ve mikrobiyom dengesinin daha iyi korunduğu görüldü. Ancak peynir eritildiğinde bu etkinin büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.

Bilim insanları, ısıtma işleminin peynirin yapısını değiştirdiğini ve faydalı besinlerin vücut tarafından daha zor alınmasına yol açabileceğini belirtti.

Herkes yiyor ama bağırsağı mahvediyor! Tostu böyle yemeyin 2

“YAPI BOZULUYOR” AÇIKLAMASI

Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan raporda araştırmacılar, “Cheddar eritildiğinde yoğun yarı katı yapı bozulur ve daha gevşek bir form alır. Bu durum, bakteriyel çeşitliliğin artmamasını kısmen açıklayabilir” ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramda etin yanında mutlaka bunu tüketinBayramda etin yanında mutlaka bunu tüketin
Bu hata baklavayı hamur yapıyorBu hata baklavayı hamur yapıyor

Anahtar Kelimeler:
peynir kaşar peyniri tost
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.