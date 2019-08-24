Mynet Trend

En zor an! Emine Bulut haberini sunarken...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 24.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un haberini sunan Habertürk spikeri Hülya Hökenek, konuşmakta güçlük çekti.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Habertürk TV spikeri Hülya Hökenek, Emini Bulut'un haberini sunarken konuşmakta güçlük çekti.

CANLI YAYINA MOR KIYAFET GİYEREK ÇIKTI

Cinayet nedeniyle mor kıyafet giydiğinin altını çizen Hökenek, bugüne kadar binlerce kadın cinayeti gördüğünü ancak ilk defa bir ölüm anına şahit olduğunu belirtti. İlk kez 'Ölmek istemiyorum' diye bir cümle duyduğunu ve bundan 15 dakika sonra 10 yaşındaki kızının önünde bir kadının ölüm anına tanık olduğunu belirten Hökenek, bu ölüm anını sesli duymanın tüm vicdanları yaraladığını ifade etti.

"ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLAR ADINA UTANIYORUM"

Canlı yayındaki sözleri boğazına düğümlenen Hökenek şunları söyledi: "Şu an titriyorum. Emine Bulut'un o çığlığıyla öldürülen tüm kadınlar adına ben şahsen kendi adıma utanıyorum. Yetkililerin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların çığlığını içimde hissediyorum"

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Parmaklarınızı şıklatmaya hazır olun! Addams Ailesi geri dönüyorParmaklarınızı şıklatmaya hazır olun! Addams Ailesi geri dönüyor
Paul Rudd’un hayat mücadelesiPaul Rudd’un hayat mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine bulut hülya hökenek

En Çok Okunan Trend Haberler

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Son mesajı ortaya çıktı! Emine Bulut'u vahşice öldürmüştü

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi pes dedirtti!

Erdoğan'dan babaocağında dikkat çeken açıklama!

Erdoğan'dan babaocağında dikkat çeken açıklama!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bu görüntüler 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimlerinden!

Bu görüntüler 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimlerinden!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Addams Ailesi’nden Türkçe afiş

Parmaklarınızı şıklatmaya hazır olun! Addams Ailesi geri dönüyor

Paul Rudd’un hayat mücadelesi

Paul Rudd’un hayat mücadelesi

Kod Adı: Angel ile heyecan devam ediyor

Kod Adı: Angel ile heyecan devam ediyor

Siyah Kristal: Direniş Çağı ilk gösterimini yaptı

Siyah Kristal: Direniş Çağı ilk gösterimini yaptı

Dolemite Is My Name'den altyazılı fragman geldi

Eddie Murphy'li Dolemite Is My Name'den altyazılı fragman yayınlandı

Saraybosna'nın Kalbi Ödülü'nü Türk yönetmen Alper kazandı

Saraybosna’dan Türk yönetmene büyük ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.