En zor an! Emine Bulut haberini sunarken...

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Habertürk TV spikeri Hülya Hökenek, Emini Bulut'un haberini sunarken konuşmakta güçlük çekti.

CANLI YAYINA MOR KIYAFET GİYEREK ÇIKTI

Cinayet nedeniyle mor kıyafet giydiğinin altını çizen Hökenek, bugüne kadar binlerce kadın cinayeti gördüğünü ancak ilk defa bir ölüm anına şahit olduğunu belirtti. İlk kez 'Ölmek istemiyorum' diye bir cümle duyduğunu ve bundan 15 dakika sonra 10 yaşındaki kızının önünde bir kadının ölüm anına tanık olduğunu belirten Hökenek, bu ölüm anını sesli duymanın tüm vicdanları yaraladığını ifade etti.

"ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLAR ADINA UTANIYORUM"

Canlı yayındaki sözleri boğazına düğümlenen Hökenek şunları söyledi: "Şu an titriyorum. Emine Bulut'un o çığlığıyla öldürülen tüm kadınlar adına ben şahsen kendi adıma utanıyorum. Yetkililerin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların çığlığını içimde hissediyorum"