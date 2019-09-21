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En zor anlarda hızır gibi yetişecek tüyolar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 21.09.2019 02:55 | Son Güncelleme

İnsan, hayatta kalabilmek için her türlü yolu denedi ve denemeye devam ediyor. Ancak şimdi öğreneceğiniz küçük tüyolar oldukça işinize yarayacak.

En zor anlarda hızır gibi yetişecek tüyolar!

Issız bir adada ya da ormanda olduğunuzu düşünün. Yanınızda çok az eşya var ve bunlarla nasıl hayatta kalabileceğinizi bilmezseniz öleceksiniz. Beyin fırtınası yapma vakti geldi! Eşyaların aklınıza bile gelmeyecek farklı kullanım alanlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Teneke kutular, çim, külotlu çorap ve daha niceleri... İşte o tüyolar...

1. Mum yoksa boya kalemleri var

Elektrikler kesildi ve mumunuz yok. Ne yapacaksınız? İşte tam bu sırada boya kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Bu küçük boya kalemlerinin her biri 30 dakika boyunca yanar. Ancak boya kalemlerinin balmumu bazlı olduğundan emin olun yoksa hüsrana uğrayabilirsiniz.

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2. Teneke kutularını ihtiyaç halinde ocak olarak kullanabilirsiniz

Ateş yaktıysanız şimdi sırada yemek pişirmek var ancak nerede pişireceğinizi bilmiyorsanız teneke kutulardan faydalanabilirsiniz. Teneke kutunun üzerinde birkaç delik açarak yemeğin daha çabuk pişmesini sağlayabilirsiniz. Rüzgar olsun ya da olmasın tenekeyle yemek pişirme taktiği her zaman işe yarar ve bazen elimizdeki en iyi seçenek olabilir!

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3. Üşüyorsanız çimenlerin yalıtımını denemelisiniz

Üşüdüğünüzde ya da dışarıda kaldığınızda ceketinizin içine bir miktar çimen yerleştirirseniz etkisini görebilirsiniz. Ceketinize koyduğunuz çimenler soğuğa kadar yalıtım sağladığı için üşümenizi engelleyebilir. Tabii sizi biraz rahatsız edebilir ama üşümekten iyidir!

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4. Prezervatif kullanarak sapan yapabilirsiniz

Prezervatif yanıcı bir madde olduğu için isterseniz onu yakabilirsiniz ya da sapan yaparak avlanabilirsiniz. Çok işe yaramasa da aç kaldığınızda karnınızı doyurmak için farklı bir alternatif olabilir.

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5. Kadınlar için üretilen tamponlarla herhangi bir kanamayı durdurabilirsiniz

Tamponlar, hayati önemi olan kanamaları durduramaz fakat daha küçük kanamaları durdurmanızda yardımcı olur. Tamponlar steril olduğu için küçük bir kesik sebebiyle oluşan kanamaları önlemede kullanabilirsiniz.

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6. Külotlu çorapla böcek oluşumunu engelleyebilirsiniz

Külotlu çorabın yapılmasında kullanılan malzeme, böcekleri uzak tutmada oldukça işe yarar. Özellikle sülükleri uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Böcek ilacı kadar etkili olmasa da yardımcı olur.

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7. Dudak nemlendiricisi sayesinde bakterileri uzak tutabilirsiniz

Kapı aralarına ya da mutfak tezgahlarına dudak nemlendiricisini sürdüğünüzde bakterilerin oluşumunu en aza indirirsiniz. Ayrıca dudak nemlendiricisi sürdüğünüz yerlerde enfeksiyonları da önlersiniz ve bir nevi bakterileri oraya kilitlemiş olursunuz. Dudaklarınıza sürdüklerinizden farklı bir nemlendirici sürdüğünüze emin olun!

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8. Diş macununu kaşınan yerlerinize sürebilirsiniz

Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler hepimizin belası oluyor. Böcek ısırıklarından kaçamadıysanız ve her yeriniz kaşınıyorsa diş macunu kullanmanızı öneririz. Diş macunu, diş etlerimizdeki kızarıklığı ve şişliği azaltmak için tasarlandığından vücudumuzdaki kaşıntılara da iyi gelir. İçindeki mentol, kaşıntınızı yatıştırır.

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9. Çok üzüldüğünüzde çikolata sizi mutlu edebilir

Her şey üstünüze geliyormuş gibi hissettiğinizde bir parça çikolata sizi bütün kötü enerjiden ayırabilir. Artık hepimiz biliyoruz ki çikolata yediğimiz zaman vücudumuzdaki serotonin seviyesinde bir artış olur ve bu da mutlu olmamızı sağlar.

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10. Basit bir tişört sayesinde kirli suyu arıtabilirsiniz

Bu işlem birkaç saatten daha uzun sürse de size ihtiyacınız kadar içme suyu sağlayabilir. Arıtılan bu suyu kaynatarak tüketmeniz sizin için daha sağlıklı olacak!

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11. Kedi kumunu kendi tuvaletiniz olarak kullanabilirsiniz

Çok acil durumlarda tuvalet bulamıyorsanız kedi kumunu alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yol, size çok iğrenç gibi görünse de ihtiyacınız olduğu zamanlarda direkt tuvaletinizi yapmaktansa kedi kumunu tercih edebilirsiniz.

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12. Hindistan cevizi yağını küçük yaraların tedavisinde kullanabilirsiniz

Hindistan cevizi yağının sağlık için ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Ancak bilmeyenler için birçok farklı kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin vücudunuzda küçük bir sıyrık olduğunda bu yağ sayesinde iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Hatta dişlerinizi fırçalarken bile bu yağdan faydalanabilirsiniz.

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13. Yumurta kartonlarını kullanarak daha kolay ateş yakabilirsiniz

Özellikle rüzgarlı havalarda ateş yakmak oldukça zor bir iş. İşte böyle zamanlarda yumurta kartonunun içine birkaç dal koyarak ateş yakabilirsiniz. Rüzgar da sizin için bir dezavantaj olmaktan çıkıp avantaja dönüşecek ve ateşi hızlandıracak. Deneyin ve görün!

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tüyo hayatta kalma

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