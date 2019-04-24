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92 sandık görevlisi hayatını kaybetti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Endonezya'da halk, 17 Nisan günü devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Endonezya'da 90'dan fazla sandık görevlisi 'aşırı yorgunluk' nedeniyle yaşamını yitirdi.

92 sandık görevlisi hayatını kaybetti!

Endonezya'da ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçiminin aynı günde düzenlendiği ve 190 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, devlet başkanlığı için 2 aday yarıştı.

Ülkedeki seçimler kadar oy sayımları da zorlu geçiyor. Yüksek Seçim Kurulunun (KPU),resmi seçim sonuçları 22 Mayıs’a kadar açıklaması bekleniyor.

Ülke çapında 92 sandık görevlisi, aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Maluku eyaletindeki Tanimbar Aları'nda bulunan Adodo Molu köyünde sandık başkanı olan Selvianus Itranbey, seçim yorgunluğu nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun çalışma sürelerinin 91 sandık görevlisinin ölümüne yol açtığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. Yine Komisyon tarafından, 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren sandık görevlilerinin ailelerine 2 bin 556 dolara kadar tazminat ödenmesi düşünülüyor.

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Endonezya sandık görevlisi öldü
 

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