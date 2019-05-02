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İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!

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DÜNYA  | 02.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya’da aşırı yorgunluktan hayatını kaybeden sandık görevlilerinin sayısı 318'i buldu. 2 bin 232 sandık görevlisi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Endonezya'nın ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği öğrenildi

İnanılmaz! Ölen sandık görevlisi 318 oldu!

Endonezya'da 17 Nisan’da sandık başındaydı. Üzerinden iki hafta geçmesine rağmen seçim sonuçlarından çok, hayatını kaybedenler konuşuluyor. Öyle ki, seçimlerden bu yana 318 sandık görevlisi yaşamını yitirdi. 2232 görevli de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AYNI ANDA 3 SEÇİM SAYIM BİTMİYOR

260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı. 193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'i, 800 binin üzerindeki seçim merkezlerinde oy kullandı.

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SEÇMEN 5 PUSULA DOLDURDU

Her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya 5 bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede sekiz saat içinde bu kadar oyun kullanılması ve ardından oy pusulalarının elle sayılması, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden oldu.

ÖLENLER İÇİN TAZMİNAT ÖDENECEK

245 bin adayın katıldığı seçimlerde 7 milyon sandık görevlisinin görev yaptı. Maliye bakanlığı seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için hazırlık yapıyor.

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ÜÇ HAFTA DAHA SAYIM SÜRECEK

Sandık görevlilerinin artan ölümleri karşısında, seçim komisyonu sağlıklı görev dağıtımı yapamamakla suçlanıyor ve ağır şekilde eleştiriliyor. Ölü sayısı daha da artabilir. Çünkü seçimlerin sonuçları 22 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy sayımı halen sürmekte.


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya sandık görevlisi ölüm

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