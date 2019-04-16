Enerji tasarrufu özelliklerine sahip ağ anahtarları genişliyor

TP-Link’in geniş switch ailesi, kurumlar için giderek daha önemli hale gelen enerji tasarrufu özelliğine sahip. ‘Yeşil teknoloji’ özellikli bu ürünler, daha az elektrik tüketiyor. Trafik olmayan port’ları otomatik olarak beklemeye alan cihazlar, bu sayede bu port’ların gereksiz yere çalışmasını ve elektrik tüketmesini önlüyor. Yenilikçi enerji tasarrufu teknolojilerinden yararlanan TP-Link switch’ler, güç tüketimini bağlantı durumu ve kablo uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Özellikle çok sayıda ağ ürünü kullanılan işletmelerde bu tasarruf son derece önemli. Böylece TP-Link switch’ler satın alma maliyetinde olduğu gibi kullanım giderlerinde de kurumlara avantaj sağlıyor.

TP-Link’in geniş switch ailesi arasında fiber omurga anahtarlarından Ethernet üzerinden güç sağlayan PoE özellikli modellere kadar çok farklı gereksinimlere uygun ürün yer alıyor. Kurulumu rahat, kolay yönetilen ve izlenebilen, güvenli ağ oluşturmayı sağlayan bu ürünler ile TP-Link, farklı boyuttaki işletmelerin ağ ihtiyacına çözüm sunuyor.

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