Enes Batur Gerçek Kahraman ne zaman ve nerede çekildi? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler?

Enes Batur Gerçek Kahraman filmi 2019 yılında gösterime gördi. Filmin yönetmenliğini Doğa Can Anafarta yaptı. Komedi ve macera türündeki bu filmde hem oyuncular hem de fenomenler yer aldı. Peki Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

Enes Batur: Gerçek Kahraman filmi, "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devamıdır. Enes Batur: Gerçek Kahraman filminde Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen Enes Batur'un hikayesi işleniyor.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI KİMLER?

Enes Batur

Ömer Başdoğan

Altan Erkekli

Damla Aslanalp

Kanbolat Görkem Aslan

Ebru Ojen Şahin

Selin Deveci

Kafalar

Halil Söyletmez

Ruhi Çenet

Şeyda Erdoğan

Burak Güngör

