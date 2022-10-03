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Enes Batur Gerçek Kahraman ne zaman ve nerede çekildi? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler?

03.10.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Batur Gerçek Kahraman filminin başrolünde sosyal medya fenomeni Enes Batur yer alıyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda fenomen isimler bulunuyor. Enes Batur Gerçek Kahraman filmi, macera türünde bir filmdir. Peki Enes Batur Gerçek Kahraman ne zaman ve nerede çekildi? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Enes Batur Gerçek Kahraman ne zaman ve nerede çekildi? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler?

Enes Batur Gerçek Kahraman filmi 2019 yılında gösterime gördi. Filmin yönetmenliğini Doğa Can Anafarta yaptı. Komedi ve macera türündeki bu filmde hem oyuncular hem de fenomenler yer aldı. Peki Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

Enes Batur: Gerçek Kahraman filmi, "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devamıdır. Enes Batur: Gerçek Kahraman filminde Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen Enes Batur'un hikayesi işleniyor.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI KİMLER?

Enes Batur
Ömer Başdoğan
Altan Erkekli
Damla Aslanalp
Kanbolat Görkem Aslan
Ebru Ojen Şahin
Selin Deveci
Kafalar
Halil Söyletmez
Ruhi Çenet
Şeyda Erdoğan
Burak Güngör

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur enes batur gerçek kahraman
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