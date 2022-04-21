Enes Batur'un eski sevgilisi Ece Naz Üçer derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! "Taş mısın be"

Fenomen oyuncu Enes Batur'la yaşadığı ilişkiyle tanınan Ece Naz Üçer de oyuncudur. Birkaç başarılı yapımla gündeme gelen Ece Naz Üçer derin göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ECE NAZ ÜÇER DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

Tayt ve sütyenle kamera karşısına geçen Ece Naz Üçer, dekoltesiyle beğeni butonunu çökertti.

Üçer'in o pozuna, "Taş mısın be", "Of yandı buralar", "Çok iyisin" gibi yorumlar geldi.

Ece Naz Üçer cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Tarzı ve makyajıyla dikkat çekiyor.

10 Haziran 1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde eğitim aldı.

'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda oynadı.

Enes Batur ile ilişki yaşadığı dönemde sosyal medyada yüklediği videolarla gündeme geliyordu.





