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Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den Nihat Hatipoğlu'na şaşırtan soru: "Kıskanmak günah mıdır hocam?"

07.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTube fenomeni Enes Batur'un eski sevgilisi olarak bilinen Ecenaz Üçer'den gelen paylaşım takipçilerini şaşırttı. Enes Batur ile yaşadığı ayrılık süreci sonrası sosyal medyada gündem olmaya devam eden isimden Nihat Hatipoğlu'na şaşırtan bir soru geldi.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den Nihat Hatipoğlu'na şaşırtan soru: "Kıskanmak günah mıdır hocam?"

Enes Batur'un eski sevgilisi olarak da bilinen sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer, Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla olay oldu. Daha Aşkımızın Son Tekmesi, Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi gibi farklı yapımlarda rol alan Üçer, Enes Batur'un konuk oyuncu olarak rol aldığı "Kafalar Karışık" filminde de yer almıştı.

ENES BATUR'UN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞAŞIRTAN NİHAT HATİPOĞLU SORUSU!

YouTube’da yayınladığı videolarla şöhrete Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp’ten ayrılmasının ardından Ecenaz Üçer’le yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Fenomen ismin Ecenaz Üçer ile ilişkisi çok uzun sürmemiş ve ikiliden ayrılık haberi gelmişti.

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Batur ise çıkan haberler ile ilgili "Arkadaşlar Ecenaz ile yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım aramızda küslük oluştu, durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir." paylaşımında bulunmuştu.

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Son olarak Ecenaz Üçer'den takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi. Üçer, mutlu şekilde pozlar veren bir çiftin olduğu videoyu paylaşarak Nihat Hatipoğlu'na "Nihat hocam bir şey sormak istiyorum, kıskanmak günah mıdır hocam?" sorusunu sordu.

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ENES BATUR'LA BARIŞACAKLAR MI?

Ünlü ismin bu paylaşımı akıllara "Enes Batur'la barışmak mı istiyor?" sorusunu getirdi.

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"YİNE NİYE HASTAYIM? ATEŞİM VAR"

Fenomen isim ayrıca hasta şekilde yatarken çekildiği fotoğraflarını da "Yine niye hastayım? Ateşim var" notuyla paylaştı.

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İşte Ecenaz Üçer'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Nihat Hatipoğlu
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