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Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer'in takipçi sayısı fırladı! Ecenaz Üçer kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Çektiği eğlenceli videolarla YouTube'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Enes Batur yeni aşkı Ecenaz Üçer ile yakalandı. Ecenaz Üçer gündeme gelince takipçi sayısı fırladı. Ecenaz Üçer'in yaşı ve hayatı merak konusu oldu.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer'in takipçi sayısı fırladı! Ecenaz Üçer kimdir?

Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezi çıkışı kameralara takılmışlardı.

Magazin gündeminde çok konuşulan haber sonrası dikkat çeken Ecenaz Üçer'in 117 bin olan Instagram takipçi sayısı gündeme gelmesinin ardından 3 gün içinde 20 bin arttı.

Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detayEnes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detay

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

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Enes Batur ile adı anılan Ecenaz Üçer'in hayatı, yaşı ve boyu merak konusu oldu. Paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel isim Ecenaz Üçer 23 yaşında ve Eskişehir'de doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği bölümü öğrencisi olarak lisans eğitimine devam ediyor.

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Ecenaz Üçer, 1.70 metre boyunda, 58 kilo ve İkizler burcudur. Ecenaz Üçer daha önce de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katılmıştı.
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Oyunculuk yapan Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

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