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  4. Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

01.10.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı, oyuncu ve sunucu olan Okan Bayülgen konuk olduğu bir programda Influencerlar (sosyal medya fenomenleri) hakkında ağır ifadeler kullandı. Influencer hakkında "Onları çöpe atıyorum ben, Hepsi çöp" diye konuşan Okan Bayülgen'e, Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş tepki gösterdi. İşte detaylar...

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

Yıllardır ekranlarda olan ve kariyer hayatı boyunca birçok işe imza atan Okan Bayülgen, Influencerları 'para kazanmaya çalışan zavallı' olarak nitelendirdi. Çağın mesleği seçilen Influencerlar hakkında ağır ifadeler kullanan Okan Bayülgen'e Haluk Arslantaş, "Senin gençken de nasıl para kazandığını da bilmesini ister misin bu kuşağın?" diye tepki gösterdi.

OKAN BAYÜLGEN NE DEDİ?

Katıldığı bir programda sunucunun "Fenomenlik de yeni bir meslek oldu" ifadeleri üzerine Okan Bayülgen sosyal medya fenomenlerine zavallı dedi. Hepsini çöpe attığını söyleyen Bayülgen şu ifadeleri kullandı: "Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar başka hiçbir şey değil. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor."

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

"BİZ SENİ NEDEN ÇÖPE ATMAYALIM?"

Sosyal medyada en çok izlenen fenomenlerden olan Enes Batur ve Kafalar kanalıyla bilinen Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'e yakınlığıyla bilinen Haluk Arslantaş ise Instagram üzerinden Bayülgen'e tepkisini dile getirdi. Okan Bayülgen'e bu gençlik için ne yaptığını soran Arslantaş, "Sevgili Okan Bayülgen. Sen nesin? Bu gençlik için ne yaptın? Ne emek verdin ve bizden saygı bekliyorsun şimdi?" ifadelerini kullandı.

Bayülgen'e, kendisine neden saygı duymak gerektiğini soran Arslantaş şöyle yazdı: "Bu bağnaz zihniyete ve sosyal medyayı kullanan sanatçılara kadar utanç duyacağın ne yaşadın? Neden sana saygı duyalım, biz niye seni çöpe atmayalım? Senin gençken de nasıl para kazandığını da bilmesini ister misin bu kuşağın?"

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

Enes Batur ve Kafalar'la yakınlığı bilinen Haluk Arslantaş'tan Okan Bayülgen'e ağır sözler!

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Okan Bayülgen
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