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Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 13:52
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EURO 2024'e hazırlanan A Milli Takımımızda dün yapılan antrenmanda sakatlanan ve ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, aday kadrodan çıkarıldı.

Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan ve sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal aday kadrodan çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çağlar Söyüncü de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada; "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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milli takım
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