Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından geçen hafta İtalya'da tatil yapan Enes, rotasını Bodrum'a çevirdi. Bodrum tatilinde bireysel antrenmanlarını da aksatmayan yıldız futbolcu, TFF 2'nci Lig'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tesislerinde çalışıyor.
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