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Enes Ünal fırtınası İngiltere'yi de sardı! Bournemouth formasıyla 90+1'de stadyumu yıktı geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 20:59
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İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın uzatma dakikalarında gol attığı maçta Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

Enes Ünal fırtınası İngiltere'yi de sardı! Bournemouth formasıyla 90+1'de stadyumu yıktı geçti...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AFC Bournemouth
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Vitality Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Bournemouth, Sheffield United'ı ağırladı.

Konuk takım, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

ENES ÜNAL 90+1'DE TAKIMINA HAYAT VERDİ

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Bournemouth, rakibine 74. dakikada Dango Ouattara, 90+1. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle cevap verdi ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

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Devre arasında Getafe'den satın alma opsiyonuyla Bournemouth'a kiralanan Enes, 62. dakikada oyuna girdi ve ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla 13. sıradaki Bournemouth 32, düşme hattında bulunan Sheffield United 14 puana yükseldi.

Ligde aynı saatte başlayan diğer maçlarda Crystal Palace ile Luton Town 1-1 berabere kaldı, Wolverhampton ise Fulham'ı 2-1 yendi.

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Bournemouth Enes Ünal premier lig ust
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