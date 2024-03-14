Enes Ünal İngiltere'de de durdurulamıyor! Bournemouth'un kaderini değiştiren isim oldu

Ligin 17. haftasından ertelenen maçta Bournemouth, Vitality Stadı'nda Luton Town'ı ağırladı. Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.

ENES ÜNAL FIRTINASI

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu. Premier Lig kariyerinde henüz iki maça çıkan Enes Ünal, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.





