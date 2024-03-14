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Enes Ünal İngiltere'de de durdurulamıyor! Bournemouth'un kaderini değiştiren isim oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 07:47
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İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Luton Town'ı 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti. Bournemouth kariyerine hızlı bir giriş yapan Enes Ünal galibiyet golünde asisti yapan isim oldu.

Enes Ünal İngiltere'de de durdurulamıyor! Bournemouth'un kaderini değiştiren isim oldu
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AFC Bournemouth
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Ligin 17. haftasından ertelenen maçta Bournemouth, Vitality Stadı'nda Luton Town'ı ağırladı. Konuk ekip, 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1. dakikada Ross Barkley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

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Bournemouth, 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Ilya Zabarnyi ve 64. dakikada Antoine Semenyo ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi.

  1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Semenyo, Bournemouth'a 3 puanı hediye etti.

ENES ÜNAL FIRTINASI

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Oyuna ikinci yarıda dahil olan Enes Ünal, takımının galibiyet golünde asisti yapan isim oldu. Premier Lig kariyerinde henüz iki maça çıkan Enes Ünal, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bournemouth, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sıradaki yerini korurken, Luton Town 21 puanla 18. sırada kaldı.

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