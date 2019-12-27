Enes Ünal, Lisa Smellers ile evlendi

Bursaspor’da yetişen ve şu an İspanya’da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, dünya evine girdi.
2015 yılında transfer olduğu Machester City’den Belçika’nın Genk takımına kiralık gönderilen Ünal, orada oynarken, futbolcu Lisa ile tanışmıştı. Genç futbolcu çift sade bir törenle evlendi.
(İHA)
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