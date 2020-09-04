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Enfes Bir Lezzet: Köri Soslu Makarna Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hem pratik hem de enfes bir yemek için köri soslu makarna iyi bir tercih olabilir. Evde kolayca hazırlayacağınız köri soslu makarna ile sevdiklerinize bir ziyafet çekebilirsiniz.

Enfes Bir Lezzet: Köri Soslu Makarna Tarifi

Pratik, lezzetli ve doyurucu bir öğün için makarnadan iyi bir tercih düşünülemez. Fakat makarna, sosu ile yücelen muhteşem bir lezzettir ki bu sayede tek başına bir ana yemeğe dönüşebilir! Sizin için derlediğimiz köri soslu makarna tarifi tam da böyle bir lezzet! Ayrıca tarifin birçok farklı varyasyonunu denemeniz mümkün. Köri soslu makarna tarifi kremasız ya da kremalı şekilde yapılabilir, üstelik makarnanızı sotelediğiniz taze sebzelerle de zenginleştirebilirsiniz.

Tek bir tencerede, sos hafif kaynadıktan sonra makarnayı ekleyebilir ve dilediğiniz oranda pişirdikten sonra biraz krema ilave edebilirsiniz. Oldukça kalın bir kıvam elde etmek için, sosu bir dakika yüksek ateşte pişirerek servis etmeniz gerekiyor.

Bu tek tencerede hazırlanan ve mükemmel sonuçlanan makarna tarifi, kıymetli misafirleriniz ya da aileniz için pratik bir akşam yemeği menüsüne dönüşebilir. Kırmızı et veya ızgara balık ile garnitür olarak servis edebilir, biraz kavrulmuş sebze ve sevdiğiniz ana yemekle beraber doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz. Bu otantik bir Hint veya Tayland tarifinden ziyade, hafif, sıcak kremsi formda bir makarna tarifi.

Seçeneklerinizi genişletmek adına size sebzeli bir tarif vereceğiz. Eğer sade körili makarna istiyorsanız tek yapmanız gereken sebzeleri tariften çıkartmak. Köri soslu makarna tarifi kremalı yapıldığında daha yoğun ve koyu bir sonuç verir. Bu da sizin tercihinize göre tarifte es geçebileceğiniz adımlardan biri. Makarnanızı yalnızca sarımsak, su ve baharatlarla da pişirmeyi deneyebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 soğan
  • 1 havuç
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 ½ su bardağı suyu
  • 2 talı kaşığı köri tozu
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı şeker
  • Bir tutam karabiber
  • Bir paket makarna
  • 1 su bardağı dondurulmuş ya da taze bezelye
  • ½ fincan krema

Yapılışı

  1. Körili makarna tarifi bu adımları atladığınızda daha pratik şekilde hazırlanabilir, fakat garnitürlü bir tarif için işe sebzeleri hazırlayarak başlamalısınız. Soğanı, havucu ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. oğrama şekliniz sizin sebzeleri nasıl istediğinize göre değişkenlik gösterebilir.
  2. 2 yemek kaşığı tereyağını geniş bir tavada eritin.
  3. Ardından soğanı ve havucu ekleyin ve yumuşayana kadar 5 dakika boyunca kavurun.
  4. Ateşi biraz kısıp sarımsakları ekleyin ve güzel bir sarımsak aroması çıkana kadar karıştırın. Bu aşamada sarımsağı fazla pişirmemeye özen gösterin. Eğer sarımsağı gereğinden fazla kavurursanız yemekte yoğun bir sarımsak tadı ortaya çıkabilir.
  5. Ardından suyu tencereye dökün ve köri tozu, tuz, şeker ve karabiberi ekleyin.
  6. Tüm malzemeleri biraz pişirdikten sonra, makarnayı ve donmuş bezelyeyi ekleyin.
  7. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve ısıyı biraz düşürün.
  8. Makarnayı birkaç dakikada bir karıştırarak birbirine yapışmamasını sağlayın.
  9. Makarna piştikten sonra, ağır kremayı tavada kalan sıvıya ekleyin. Ocağı açın ve sosu koyulaştırmak için bir iki dakika kaynatın.

Notlar

  • Bu tarif için tavuk veya sebze suyu kullanabilirsiniz.
  • Karışmaya dayanabilecek bir makarna şekli seçmelisiniz yani bir penne veya rigatoni bu tarif için mükemmeldir. Farfalle (papyonlu) makarna, makarnayı karıştırdığınızda uçları kırılma eğiliminde olduğu için doğru seçim olmayabilir.
  • Tüm makarnanın sıvının içinde oturması için büyük bir tava tercih edebilirsiniz. Geniş, yüksek kenarlı bir tava kullanmak iyi bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir ve ocağı kapatmadan karıştırmayı kolaylaştırır.
  • Köri soslu fırında makarna tarifi denemek istiyorsanız fırın için özel üretilen spagetti tarzı makarnalardan tercih edebilirsiniz. Spagetti ile köri sosu karıştırmakta zorlanırsanız penne de tercih edebilirsiniz. Borcamda yapabileceğiniz fırın makarnayı misafirlerinize börek yerine ikram edebilirsiniz.
  • Evde köri soslu makarna tarifi son derece pratik bir öğündür, yalnızca tek tencerede pişireceğiniz için geleneksel yöntemden biraz daha uzun sürebilir. Dilerseniz tarifin sosunu ve makarnasını ayrı ayrı pişirebilirsiniz.

Köri Soslu Makarnanın Kalorisi

Köri soslu makarnanın kalori oranı içine koyacağınız malzemelere göre değişkenlik gösterecektir. Yukarıdaki tarif ortalama olarak; 483 kcal | KARBONHİDRAT: 68g | PROTEİN: 13g | YAĞ: 18g | DOYMUŞ YAĞ: 11g | KOLESTEROL: 56 mg | SODYUM: 1428mg | POTASYUM: 382 mg | FİBER: 5g | ŞEKER: 8g | A VİTAMİNİ: 4000 IU | C VİTAMİNİ: 18 mg | KALSİYUM: 63mg | DEMİR: 2 mg, içerir.

İpuçları

  • Sebzelerin yanmaması için tereyağında yavaşça sotelemelisiniz.
  • Sarımsak kullanacaksanız pişirme süresine çok dikkat etmeniz gerekir.
  • Uzun makarna yerine penne ya da rigatoni tipinde kullanmalısınız.
  • Makarnaları eklemeden önce suyun kaynadığından emin olmalısınız.
  • Sosu veya kremayı ekledikten sonra makarnanızı biraz karıştırmanız gerekir.
  • Isıyı orta seviyeye düşürürseniz, sosun yanması ve buharlaşmasına engelleyebilirsiniz.
  • Kapak kullandığınız takdirde makarna sosu çok ince olabilir.
  • Isıyı yüksek dereceye getirdikten sonra krema ekleyin ve zengin, kremsi bir köri sosu oluşturmak için makarnayı hızlıca karıştırın.
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