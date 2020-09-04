Enfes Bir Lezzet: Köri Soslu Makarna Tarifi

Pratik, lezzetli ve doyurucu bir öğün için makarnadan iyi bir tercih düşünülemez. Fakat makarna, sosu ile yücelen muhteşem bir lezzettir ki bu sayede tek başına bir ana yemeğe dönüşebilir! Sizin için derlediğimiz köri soslu makarna tarifi tam da böyle bir lezzet! Ayrıca tarifin birçok farklı varyasyonunu denemeniz mümkün. Köri soslu makarna tarifi kremasız ya da kremalı şekilde yapılabilir, üstelik makarnanızı sotelediğiniz taze sebzelerle de zenginleştirebilirsiniz.

Tek bir tencerede, sos hafif kaynadıktan sonra makarnayı ekleyebilir ve dilediğiniz oranda pişirdikten sonra biraz krema ilave edebilirsiniz. Oldukça kalın bir kıvam elde etmek için, sosu bir dakika yüksek ateşte pişirerek servis etmeniz gerekiyor.

Bu tek tencerede hazırlanan ve mükemmel sonuçlanan makarna tarifi, kıymetli misafirleriniz ya da aileniz için pratik bir akşam yemeği menüsüne dönüşebilir. Kırmızı et veya ızgara balık ile garnitür olarak servis edebilir, biraz kavrulmuş sebze ve sevdiğiniz ana yemekle beraber doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz. Bu otantik bir Hint veya Tayland tarifinden ziyade, hafif, sıcak kremsi formda bir makarna tarifi.