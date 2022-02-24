Enfes İtalyan tatlılarından biri daha: Portakallı kek tarifi

Misafirlere çayla birlikte ikram edilen en favori lezzet kek olsa gerek. Aniden gelen misafirlere ne hazırlayacağınızı düşünürken ilk akla gelen kek yapmak oluyor. Bazen de akşam vakti canınız tatlı bir atıştırmalık çekebiliyor. İşte böylesi zamanlarda 5 dakikada keki çırpıp fırına atmak mümkün. Vereceğimiz tarifin malzemeleri çoğu zaman evde bulunabilen çeşitleri kapsıyor ve kolayca yapılabiliyor. Kendinize ya da sevdiklerinize, adıyla duruşunuza hava katacak bir kek yapsanız nasıl olurdu? Muhteşem olurdu değil mi? Biz de öyle olacağını düşündük ve sizin için enfes portakallı İtalyan keki tarifini derledik.

PORTAKALLI İTALYAN KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

50 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ılık süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet portakalın suyu ve kabuğunun rendesi

2 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Yarım tatlı kaşığı karbonat veya 1 paket kabartma tozu

Tercihe göre üzerine dizmek için portakal dilimleri ve damla çikolata

HAZIRLANIŞI

Öncelikle bütün malzemelerin oda ısısında olmasına özen gösterin.

Kekin yapımına eritilmiş tereyağı ile zeytinyağını karıştırmakla başlayın.

Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu derin bir kaba eleyin.

Yaptığınız yağ karışımını elediğiniz malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Ayrı bir kasede yoğurt ve sütü karıştırın.

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla iyice çırpın.

Hazırladığınız yoğurt ve süt karışımını yumurtaların içine ekleyin ve biraz karıştırın.

Hemen ardından unlu karışımı da içine ekleyin ve az miktarda çırpın.

Son olarak portakal kabuğu rendesini ve portakal suyunu da ekleyerek spatula yardımıyla köpüğünü söndürmeden yavaş bir şekilde karıştırın.

Kelepçeli kalıbın veya borcamın tabanına yağlı kağıt serin ve hamuru içine dökün.

Dilerseniz kekin üzerine ince portakal dilimleri ve damla çikolata parçaları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.

Esmerleşen kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla kontrol edin.

Pişen kekinizi fırından alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan kekinizin üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!



