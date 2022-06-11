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'Engelli kardeş' göndermesi yapmıştı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor Batuhan'a olay yaratan sözler

11.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde ada konseyinde yaptığı açıklamalarla damga vurmuştu. İsim vermeden Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi yapan Batuhan'a, Aleyna Kalaycıoğlu yanıt verdi. Instagram'dan kardeşiyle ilgili bilgi veren Kalaycıoğlu, sözleriyle dikkat çekti.

'Engelli kardeş' göndermesi yapmıştı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor Batuhan'a olay yaratan sözler

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2022 All Star'da yaşanan ada konseyine Batuhan Karacakaya'nın açıklamaları damga vurmuştu. 'Engelli kardeş' göndermesiyle isim vermeden Kalaycıoğlu'na hikaye yarattığı iddiasıyla gündem yaratan Batuhan'a cevap gecikmedi. Önce Twitter'dan daha sonra ise Instagram hikayelerinden açıklamada bulunan Kalaycıoğlu, sözleriyle damga vurdu.

SURVİVOR BATUHAN NE DEMİŞTİ?

Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ada konseyinde konuşan Batuhan Karacakaya, isim vermeden Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını belirtmişti.

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Batuhan Karacakaya açıklamasında, "Ben kimden korkuyorum biliyor musuunuz? Son 20 gün kala buraya tırnaklarımla kazıya kazıya geldikten sonra, bir anda birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Anlatabiliyor muyum?" sözleriyle yarışmaya damgasını vurmuştu.

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KALAYCIOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Bu ithamların ardından Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, cevabıyla adeta olay yaratmıştı. Kalaycıoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Yaşadığım sınavın 10'da 1'ini kaldıramayacak lafta 'adam'ların kuyruk acısına üzülecek değilim, saçmalamayın" sözlerinde bulunmuştu.

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INSTAGRAM'DAN OLAY YARATAN CEVAP

Aleyna Kalaycıoğlu, önce Twitter'dan yaptığı açıklamaların üzerine dayanamayıp bir de Instagram hesabından kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'yla alakalı bilgi verdi. Kalaycıoğlu, kardeşinin aslında normal bir birey olduğunu, söylenen her şeyi algılayabildiğini fakat doktorun bir hatası nedeniyle engelli kaldığını belirterek, takipçilerine sağ duyulu olmaları gerektiğini belirtti.

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Batuhan Karacakaya'nın 'engelli kardeş' hikayesi yaratma sözlerine de isim vermeden karşılık veren güzel yarışmacı, "Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Ben bu konuda hiç bir şekilde hiç bir acıtasyon yapmadım, yapmamda. Bu konuda burada kapanmıştır. Lütfen bir daha kimse kardeşimin adını ağzına almasın. Cansu'yla istediğim duyguyu yaşabilirim. Yeri geldiğinde ağlarım, mutlu olurum, sarılırım, heyecanlanırım her şeyi yaşabilirim yani. Bunu en son konuşacak kişi sizsiniz. Siz yaşayınca farklı ben yaşayınca farklı algılanmasın yani bu konu hiç. Hadi eyvallah." ifadelerinde bulundu.

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survivor Batuhan Karacakaya
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