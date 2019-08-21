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Engelsiz Filmler Festivali’nde Otizm Dostu Gösterim

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SİNEMA TV  | 21.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

Bu yıl yedinci kez sinemaseverleri ağırlayacak olan Engelsiz Filmler Festivali, programında yer alan Otizm Dostu Gösterim ile otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân sağlamaya devam ediyor.

Engelsiz Filmler Festivali’nde Otizm Dostu Gösterim

İlk kez 2015 yılında gerçekleşen gösterim kapsamında bu yıl, Japon animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Küçük Kardeşim Mirai adlı filmi sinemaseverlerle buluşacak. 91. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon dalında aday gösterilen film, yeni doğan kız kardeşi Mirai’nin varlığını kabullenemeyen Kun’un, evin bahçesinde yaşadığı fantastik deneyimlerle ağabey olma yolunda attığı adımları anlatıyor.

Otizm Dostu Gösterim’de Küçük Kardeşim Mirai filmi loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler. Herhangi bir tanıtım filmi ya da reklamın gösterilmeyeceği seans sırasında, otizmli, öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları birlikte film izleyebilecekler.

Otizm Dostu Gösterimler 3 Şehirde

Küçük Kardeşim Mirai adlı filmin otizm dostu gösterimi, İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da olmak üzere üç farklı şehirde yapılacak.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.


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Engelsiz Filmler Festivali Otizm Dostu Gösterim

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